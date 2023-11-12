Первый полет закончился впечатляющим взрывом

Скоро "Starship" вновь поднимется в воздух и продемонстрирует миру свои возможности. После первого испытательного полета в апреле этого года, в ходе которого аппарат взорвался сразу после взлета, могучий комический корабль должен был пройти модернизацию. Компания Илона Маска не намерена повторять ошибку, и вполне возможно, что на этот раз все пройдет по плану.

SpaceX и Илон Маск заявили, что второй испытательный полет звездолета может состояться уже 17 ноября 2023 года. Однако дата пока не определена из-за необходимости получения разрешения регулирующих органов. В ходе испытаний будет продемонстрирована новая система разделения модулей и система управления вектором тяги для двигателей Super Heavy Raptor.

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SpaceX

SpaceX также упоминает о стальном дефлекторе пламени с водяным охлаждением и ряде других усовершенствований, которые повысят вероятность успеха этого и последующих полетов. Ожидается, что теперь компания Илона Маска будет лучше подготовлена к запуску звездолета, чем в апреле, когда аппарат взорвался в воздухе во время первого испытания. Попытка отделить аппарат от ракеты Super Heavy тогда не удалась.

Однако следует отметить, что, несмотря на взрыв, первый испытательный полет был назван наполовину удачным, хотя бы потому, что удалось вообще поднять с земли такую тяжелую конструкцию. Но даже тогда было объявлено, что через несколько месяцев звездолет взлетит снова. И на этот раз он будет транслироваться в прямом эфире, в том числе и на платформе X (Twitter).

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