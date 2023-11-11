Сообщается, что Apple делает свой iPhone начального уровня более похожим на iPhone 14

По имеющимся данным, компания Apple в ближайшее время (скорее всего, в следующем году) выпустит новую модель iPhone SE, причем модель начального уровня будет выполнена в более узнаваемом современном стиле iPhone.

iPhone SE 4, как его сейчас называют, будет иметь новый дизайн корпуса, более похожий на iPhone 14, утверждается в сообщении. Это означает, что боковые грани будут плоскими, а в верхней части дисплея останется более широкий вырез, но кнопка Touch ID, наконец, исчезнет навсегда.

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MacRumors утверждает, что внутри компании новое поколение SE известно под идентификатором D59 и имеет кодовое название Ghost.

Также предполагается, что iPhone SE 4 будет иметь только один объектив камеры на задней панели (у iPhone 14 их два). Однако она будет оснащена 48-мегапиксельным сенсором, что позволит делать достойные снимки в различных ситуациях.

По данным MacRumors, в пользу дизайна с одной задней камерой есть "значительные свидетельства", включая внутреннюю документацию Apple. Такой дизайн задней панели известен под кодовым названием Portland.

По правде говоря, смена дизайна iPhone SE 4 не могла произойти слишком рано. Текущая модель iPhone SE по-прежнему напоминает iPhone 8 2017 года.

Точные характеристики нового устройства пока не уточняются, но можно с уверенностью сказать, что оно будет оснащено портом USB-C, а не LIghtning.

В следующем году вступает в силу постановление ЕС о стандартизации зарядки, поэтому Apple не захочет иметь в своей линейке устройство, не соответствующее новому законодательству. В настоящее время компания переводит все свои портативные устройства с возможностью подзарядки на USB-C.

MacRumors не называет дату выхода следующего iPhone SE, хотя уровень детализации, якобы "просочившейся" из Apple или от одного из ее партнеров, позволяет предположить, что ждать новых сведений осталось недолго.

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Третье поколение iPhone SE было представлено в марте 2022 года, а его предшественник за несколько лет до этого также поступил в магазины весной. Таким образом, мы не только ожидаем появления новой модели, но и можем с уверенностью предположить, что она появится примерно в марте-апреле 2024 года.