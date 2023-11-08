Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Дешевый флип-телефон Samsung Galaxy может появиться в следующем году
Это может означать, что доступные складные телефоны станут почти реальностью

реклама

Если вы следите за тенденциями развития техники в последние несколько лет, то наверняка знаете, что складные телефоны - это настоящий тренд. Эти удобные маленькие устройства позволяют пользователям наслаждаться полноэкранным изображением, которое затем складывается в компактное устройство для путешествий.

Однако не все так просто. Нельзя обойти стороной тот факт, что эти устройства стоят недешево. Флип-телефоны, такие как Samsung Galaxy Z Flip 5, обычно стоят около 100000 рублей, а раскладные устройства книжного типа, такие как Samsung Galaxy Z Fold 5, - 150000 рублей и выше.

реклама

Это очень много, особенно если учесть, что производители все еще работают над устранением некоторых проблем, связанных с этим форматом. И хотя они уже получили достаточное распространение на рынке, многие потенциальные пользователи все еще испытывают трепет.

Однако у Samsung, возможно, есть решение. Ведь появились новые слухи о более доступном флип-фоне этой марки. Эти слухи исходят от TrendForce, компании, специализирующейся на маркетинговых исследованиях в области технологий.

Слухи появились в подробном отчете, в котором рассматривается вопрос о том, смогут ли раскладные устройства спасти широкую индустрию телефонов от падения продаж. В нем говорится: "В следующем году Huawei и Samsung планируют представить более конкурентоспособные по цене складные телефоны".

Хотя перспектива появления доступного устройства Huawei не может не радовать, именно аппарат Samsung вызовет у пользователей слюноотделение. Корейский бренд уже много лет считается лучшим в области складных телефонов, дорабатывая аппаратное и программное обеспечение для создания наилучших устройств.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Воплощение этих разработок в более экономичном устройстве может полностью оживить отрасль. При правильной цене все больше пользователей смогут попробовать складной телефон, что послужит катализатором распространения.

#самсунг #флип-смартфон
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

У нового поколения Samsung S24 снова будет лучший Snapdragon
Samsung будет производить 3-нм серверные процессоры для неизвестной компании
По информации из утечки стали известны окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
Рекордные запасы газа в Европе оказались распределены по странам неравномерно
10
Специалисты выяснили причины низкого fps в Cities Skylines II и рассказали, как повысить его втрое
4
Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+
Китайская Loongson выпустит игровую видеокарту – 9A1000 сравнится по скорости с Radeon RX 550
3
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
12
Инсайдер разочаровался в новом дизайне упаковки GeForce RTX 4070 Ti SUPER
6
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
1
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Специалисты попытались превратить майнерскую видеокарту NVIDIA CMP 50HX за 160 евро в игровую
4
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
11
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого приняли присягу Российской Федерации
1
Открытый полупроводниковый квантовый материал установил рекорд скорости передачи информации
3
Как отключить опцию прослушивания ваших разговоров в Яндекс Алиса и Google Assistant
+
Съемки приквела "Игры Престолов" сериала "Рыцарь Семи Королевств" начнутся весной 2024 года
4
Притягивающие лучи из научной фантастики реальны и могут решить проблему космического мусора
1
Российский энтузиаст запустил легендарную игру The Witcher 3 на экране смартфона
3
Что означает смайлик в «WhatsApp» женщина с руками в виде буквы «Х»
2
Sony выпустила обновление Android 14 для Xperia 1 V
1
Комиссии в экосистеме биткоина достигли 6-месячного экстремума
1

Популярные статьи

Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
5
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
53
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
37
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
32
Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России
+
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13
4
Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
1

Сейчас обсуждают

Император эщкере
21:16
так так, а откуда ты знаешь что там решётки на окнах?
История одного НЕ корпуса
Император эщкере
21:15
нельзя так сразу сдаваться, пиши цикл статей про тумбочки. Тут один дурачок клинический про линукс уже 100500 ржачных статей написал и поднял лавэ, скоро сможет сам оплатить интернет.
История одного НЕ корпуса
Вассисуалий Лоханкин
21:14
А что такого? Вполне годные вещи нарыть можно. Жене надыбал 5600+мать + кулер+ 16гб 3200 за 20к , добавил ещё 16гб той же конторы и той же серии за 2,5к+ rx590 за 7к. Годная машина вышла.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
Alex-IT
21:10
Свободные земли просто заселят более сообразительные люди)
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
Alex-IT
21:09
Ещё как будет, люди ко всему хорошо приспосабливаются.
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
Вассисуалий Лоханкин
21:09
К ноге привязывай)))
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
Alex-IT
21:09
Значит другая форма жизни будет, уже мутировавшая.
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
Вассисуалий Лоханкин
21:08
Он- то спец по писюнам)))
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
Alex-IT
21:08
Точно подмечено, без электричества сразу в каменный век вернёмся)
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
Рональдо
21:03
тогда понятно, откуда вы все знаете про тумбочки в заведение с решетками на окнах :-)
История одного НЕ корпуса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем