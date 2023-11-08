Это может означать, что доступные складные телефоны станут почти реальностью

Если вы следите за тенденциями развития техники в последние несколько лет, то наверняка знаете, что складные телефоны - это настоящий тренд. Эти удобные маленькие устройства позволяют пользователям наслаждаться полноэкранным изображением, которое затем складывается в компактное устройство для путешествий.

Однако не все так просто. Нельзя обойти стороной тот факт, что эти устройства стоят недешево. Флип-телефоны, такие как Samsung Galaxy Z Flip 5, обычно стоят около 100000 рублей, а раскладные устройства книжного типа, такие как Samsung Galaxy Z Fold 5, - 150000 рублей и выше.

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Это очень много, особенно если учесть, что производители все еще работают над устранением некоторых проблем, связанных с этим форматом. И хотя они уже получили достаточное распространение на рынке, многие потенциальные пользователи все еще испытывают трепет.

Однако у Samsung, возможно, есть решение. Ведь появились новые слухи о более доступном флип-фоне этой марки. Эти слухи исходят от TrendForce, компании, специализирующейся на маркетинговых исследованиях в области технологий.

Слухи появились в подробном отчете, в котором рассматривается вопрос о том, смогут ли раскладные устройства спасти широкую индустрию телефонов от падения продаж. В нем говорится: "В следующем году Huawei и Samsung планируют представить более конкурентоспособные по цене складные телефоны".

Хотя перспектива появления доступного устройства Huawei не может не радовать, именно аппарат Samsung вызовет у пользователей слюноотделение. Корейский бренд уже много лет считается лучшим в области складных телефонов, дорабатывая аппаратное и программное обеспечение для создания наилучших устройств.

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Воплощение этих разработок в более экономичном устройстве может полностью оживить отрасль. При правильной цене все больше пользователей смогут попробовать складной телефон, что послужит катализатором распространения.