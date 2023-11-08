iOS, как и любая другая операционная система, не лишена недостатков

Apple выпустила обновление iOS. Пользователи поддерживаемых моделей iPhone могут загрузить очередное обновление iOS 17. Новая версия имеет маркировку 17.1.1 и содержит исправления ошибок. Среди прочего, Apple сообщает об устранении проблемы, связанной с выходом из строя NFC-модуля iPhone 15 после использования беспроводной зарядки в некоторых автомобилях.

Обновление для смартфонов iPhone уже доступно

Apple

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iOS, как и любая другая операционная система, не лишена недостатков. Однако разработчики из Купертино продолжают работать над устранением как можно большего числа проблем iOS 17, и 5-е обновление для этой версии системы уже доступно для загрузки. Пользователям всех поддерживаемых моделей iPhone уже предлагается обновление до iOS 17.1.1. Посмотрим, что Apple приготовила на этот раз. В описании самого обновления можно прочитать, что оно вносит исправления ошибок. Среди прочего, Apple сообщила о решении проблемы, которая приводила к некорректной работе виджета приложения Погода на экране блокировки. В частности, проблема заключалась в том, что виджет мог некорректно отображать снегопад.

Однако гораздо более важным представляется устранение довольно громкой на тот момент проблемы с беспроводной зарядкой в автомобилях BMW. Еще в начале октября от пользователей iPhone 15 поступили сообщения о том, что при установке смартфона на панель беспроводной зарядки в автомобиле BWM перестает работать модуль NFC. Это очень важно, поскольку данный компонент лежит в основе таких функций, как Apple Pay, которая используется многими пользователями.

iOS 17.1.1 устраняет резонансную проблему

В конце октября мы узнали, что компания Apple в курсе проблемы и работает над обновлением. И вот оно готово. Как можно прочитать в описании обновления iOS 17.1.1, "это обновление содержит исправления ошибок для iPhone. Среди прочего, оно решает следующие проблемы: В редких случаях Apple Pay и другие функции на базе NFC могли быть недоступны на моделях iPhone 15 после беспроводной зарядки в некоторых автомобилях."

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В iPhone 15 с самого начала были замечены ошибки, о которых мы узнавали по мере того, как проходили дни после запуска. Конечно, с некоторыми из них Apple уже справилась. Однако, несмотря на обновления, некоторые ошибки оказались настолько серьезными, что повлияли на имидж iOS, которую многие считают исключительно отточенной системой, даже не имеющей недостатков. Наконец, стоит отметить, что приближается крупное обновление iOS 17.2, которое, помимо исправления ошибок, принесет ряд интересных новых функций.