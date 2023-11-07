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dima0782
YouTube получает большое обновление с использованием ИИ
Экспериментальные функции искусственного интеллекта YouTube позволяют быстро подключаться к беседам и получать дополнительную информацию о просмотренном материале

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Поскольку Google инвестирует значительные средства в генеративный искусственный интеллект, добавление функций искусственного интеллекта в YouTube было лишь вопросом времени, и вчера вечером компания объявила именно об этом. Сервис потокового вещания тестирует несколько новых экспериментальных функций, которые появятся на YouTube-аккаунтах избранных пользователей. 

По словам представителей Google, это небольшой эксперимент, поэтому пока он затронет лишь относительно ограниченное число людей; сначала он будет тестироваться среди пользователей Premium в США.

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В нем есть две ключевые функции: Резюме тем комментариев и разговорный ИИ.

ЧТО ДЕЛАЮТ ФУНКЦИИ YOUTUBE AI?

Эти функции смело идут туда, куда многие люди боятся ступать: в комментарии. Comment Topic Summaries - это переключатель, который позволяет получить общее представление о том, что говорят люди, без необходимости прокручивать сотни или даже тысячи сообщений. Комментарии будут отображаться в обычном режиме, но при нажатии на кнопку "Темы" появятся короткие двухстрочные резюме основных высказываний. Например, под музыкальным клипом могут быть темы, в которых хвалят клип, хвалят песню, жалуются, что она не так хороша, как старая, интересуются текстом и т.д.

Важно отметить, что, учитывая, что речь идет о YouTube, инструмент также призван помочь создателям видеороликов "укротить" темы. Создатели могут удалять комментарии из тем, а в темах не будут отображаться сообщения, находящиеся на проверке, содержащие заблокированные слова или размещенные заблокированными пользователями. 

Разговорный ИИ - это еще один способ получения информации, позволяющий задавать простые вопросы и получать простые ответы. Вы сможете запросить дополнительную информацию о видеоролике, получить рекомендации по схожему контенту, а если видеоролик академический, то вам даже предложат тест или дополнительную информацию. 

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Как всегда бывает с экспериментальными функциями, эти новые инструменты еще не готовы к работе: если вы попали в число участников эксперимента, ожидайте странностей, ошибок и прочих радостей недоработанного функционала. Но это интересный взгляд на то, как искусственный интеллект может создать практические инструменты, делающие повседневные сайты чуть более полезными.

#youtube #искусственный интелект #ютуб
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