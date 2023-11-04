Борьба мобильных графических процессоров

Вышел первый бенчмарк RX 7900M, и в тесте Time Spy от 3DMark его результат на 4% выше, чем у средней RTX 4080 для ноутбуков. Этот результат удивительным образом совпадает с результатами бенчмарков AMD, которые показали, что RX 7900M в среднем на 7% быстрее, чем RTX 4080 Mobile.

AMD никогда не конкурировала в области графики для ноутбуков высокого класса, но RX 7900M - это попытка компании изменить ситуацию. Это урезанная версия RX 7900 GRE с 72 вычислительными блоками, 16 ГБ VRAM GDDR6, 256-битной шиной памяти и тактовой частотой 1 825 МГц в играх.

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AMD

Этот бенчмарк получен от обозревателя GizmoTechSlip, у которого есть образец Alienware m18, единственного ноутбука с RX 7900M. Его машина показала результат 19 743 балла, а средний ноутбук с RTX 4080 - 18 923 балла. Это не такая уж большая разница, но раньше у AMD не было даже отдаленно похожего по скорости мобильного GPU.

Однако нам ничего не известно о потреблении энергии, что очень важно для ноутбуков: энергия превращается в тепло, а у ноутбуков минимальное охлаждение, следовательно, меньше энергии - лучше. Зато мы знаем, что с включенной функцией SmartShift Max RX 7900M может разгоняться до 200 Вт или до 180 Вт без SmartShift Max.

Для сравнения, RTX 4080 Mobile для ноутбуков обычно потребляет до 150 Вт или до 175 Вт с Dynamic Boost. В бенчмарках AMD сравнивает Alienware m18 с RX 7900M с Aorus 17H с RTX 4080 Mobile, и, по данным Kitguru, мощность 4080 в этой машине составляет 150 Вт. Это значительно меньше, чем 180-200 Вт, которые может потреблять RX 7900M при производительности всего на 7% выше.

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Картина с первым за последние несколько лет высококлассным GPU AMD для ноутбуков еще не ясна, и несмотря на то, что производительность выглядит хорошо, энергопотребление и эффективность могут быть не такими. Преимуществом AMD здесь, конечно же, является SmartShift, и она может использовать его для выравнивания игрового поля с Nvidia.