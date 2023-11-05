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dima0782
Sapphire представила Radeon RX 6750 GRE в исполнении Aurora
Предложение этого производителя видеокарт только что пополнилось еще одной оригинальной моделью

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Как отмечает VideoCardz, Radeon RX 6750 GRE дожила до появления еще одной нереференсной версии. Известный производитель видеокарт Sapphire решил раскрыть модель Aurora, которая привлечет к себе немало внимания. Новая версия получила 3-вентиляторный дизайн с синей отделкой и заводский разгон.

Графический процессор, используемый в этой модели, уже в некоторой степени уникален. Видеокарты Radeon с суффиксом "GRE" фактически разрабатываются исключительно для китайского рынка (хотя из этого правила уже есть исключения). Это означает, что одноименная модель Aurora в нашей части света не появится.

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Sapphire

Да и что мы вообще теряем от того, что она доступна исключительно в Китае? Radeon RX 6750 GRE Aurora представляет собой 2,5-слотовую конструкцию размером 310 x 128 x 51 мм. Питание осуществляется по двум кабелям 8-pin + 6-pin.

За пассивное охлаждение отвечает довольно внушительный радиатор, разделенный на две части. Накопленное тепло отводится комплектом из трех вентиляторов. Характерной деталью этой модели, несомненно, является крышка синего цвета с акцентами, имитирующими дорожки печатной платы.Sapphire

Сам графический процессор работает на частоте 2475 МГц в игровом режиме и 2585 МГц в режиме boost. Здесь использован заводской разгон памяти. Вместо стандартных для эталонной версии 2000 МГц Sapphire решила установить тактовую частоту VRAM на 2250 МГц. Хотя вряд ли эти дополнительные 250 МГц кардинально повлияют на итоговую производительность. В продолжение темы следует добавить, что рассматриваемая карта - это версия с 12 Гбайт памяти. Это важно, поскольку AMD также выпустила вариант с чуть меньшим объемом VRAM - 10 Гбайт.

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Radeon RX 6750 GRE Aurora уже доступна для приобретения в Китае. Ее цена составляет 2699 юаней (34 253 руб).

#видеокарты #sapphire #radeon rx 6750 gre
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