В начале торгов акции компании снизились на 1,5%, упав перед началом торгов более чем на 3%

Акции компании Apple в пятницу сократили потери, которые были вызваны ее прогнозом на слабый праздничный квартал после того, как отчет о занятости в США усилил надежды на паузу в повышении процентных ставок Федеральной резервной системой.

В начале торгов акции компании снизились на 1,5%, упав перед началом торгов более чем на 3%. Если потери сохранятся, то рыночная стоимость самой дорогой компании в мире может составить 40 млрд долл.

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В четверг производитель iPhone спрогнозировал продажи в праздничном квартале, который обычно является самым крупным для компании, ниже прогнозов Уолл-стрит, обвинив в этом слабый спрос на планшеты iPad и носимые устройства.

Прогноз вызвал опасения по поводу более широкого спроса в праздничные дни: по оценкам, в том числе Национальной федерации розничной торговли США и компании Deloitte, рост продаж в решающий период покупок будет самым медленным за последние годы в связи с застойной инфляцией.

"Рост выручки Apple приостановился в последние несколько кварталов и, судя по всему, продолжит стагнировать в течение следующего года", - считает брокер Bernstein, отмечая, что праздничный квартал обычно задает тон финансовому году Apple, который продлится до сентября.

Однако акции компании нашли некоторую поддержку после того, как данные показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре выросло меньше, чем ожидалось, что привело к росту акций на фоне ожиданий того, что ФРС может завершить цикл ужесточения ставок.

По данным LSEG, по меньшей мере 14 аналитиков снизили свои ценовые прогнозы по Apple, в результате чего медианный ценовой прогноз упал до 195 долл. В настоящее время акции Apple торгуются с коэффициентом, почти в 26 раз превышающим 12-месячный прогноз прибыли, что является одним из самых низких показателей среди акций так называемой "великолепной семерки".

"Мы рассматриваем плоский прогноз руководства по продажам как доказательство того, что компания не может полагаться на продажи iPhone, чтобы стимулировать рост акций, как это было в прошлом", - сказал аналитик DA Davidson Том Форте.

Продажи iPhone, основного источника дохода Apple, выросли в сентябрьском квартале и, по прогнозам, будут расти и в последние три месяца 2023 года.

Генеральный директор компании Тим Кук также заявил, что продажи iPhone 15 в Китае идут хорошо, пытаясь развеять опасения Уолл-стрит, что Apple теряет долю рынка, уступая ее возрождающейся Huawei и другим местным продавцам смартфонов. "В Китае мы установили квартальный рекорд по продажам iPhone в сентябре", - сказал Кук в интервью агентству Reuters.

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Некоторые аналитики приветствовали это заявление. "Улицы вздохнут с облегчением", - сказал аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.