Разработчики советуют, как сэкономить дисковое пространство

Всего через несколько дней состоится дебют новой части серии Call of Duty. Первые игроки уже наслаждаются Modern Warfare III в рамках раннего доступа и сообщают об огромных размерах установки игры.

Call of Duty: Modern Warfare III - очередная часть культовой серии FPS, которая поступит в продажу 10 ноября. Первые игроки уже могут принять участие в виртуальных сражениях в рамках так называемого раннего доступа. От них и поступила довольно неожиданная информация об игре.

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Activision

Оказывается, CoD: MW III требует огромного количества дискового пространства. ПК-игроки сообщают, что установленная игра весит до 200 Гбайт, а игроки, решившие приобрести версию для PlayStation 5, - до 240 Гбайт.

Это больше, чем у предыдущей версии Call of Duty: Modern Warfare II, которая занимала около 150 Гбайт. Нельзя отрицать, что такая ситуация является весьма проблематичной с точки зрения многих геймеров, имеющих SSD-накопители небольшого объема или обширные библиотеки игр.

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Представители Activision Blizzard уже обратились к этой проблеме. Разработчики предполагают, что большой размер игры связан с большим количеством контента - в том числе с новым зомби-режимом или поддержкой карт из Call of Duty: Modern Warfare II. В то же время они намекают, что игроки могут деинсталлировать выбранные, неиспользуемые элементы игры в приложении запуска Call of Duty HQ.