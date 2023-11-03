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dima0782
Arm приобретает миноритарную долю в Raspberry Pi
Компания Arm хочет получить кусочек от Pi

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Сегодня компания Arm Holdings plc объявила о стратегических инвестициях и приобретении миноритарного пакета акций компании Raspberry Pi Ltd - подразделения Raspberry Pi, ответственного за выпуск нового Raspberry Pi 5 и предыдущих продуктов Raspberry Pi. 

Миноритарный пакет акций Arm расширяет долгосрочное партнерство между Arm и Raspberry Pi, в рамках которого процессоры Arm используются во всех SoC Raspberry Pi и Raspberry Pi Pico. Сотрудничество началось еще до появления Raspberry Pi в продаже, в 2008 году, когда оригинальная плата была еще только мечтой. Перенесемся в 2023 год, и мы увидим целое поколение школьников, сделавших свои первые шаги в области кодирования, науки и электроники благодаря Raspberry Pi.

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"Arm и Raspberry Pi разделяют стремление сделать вычисления доступными для всех, снижая барьеры для инноваций, чтобы любой человек в любом месте мог учиться, испытывать и создавать новые решения в области IoT", - сказал Пол Уильямсон, вице-президент и генеральный директор линейки Internet of Things компании Arm. 

"В условиях стремительного роста числа приложений искусственного интеллекта на границах и в конечных точках такие платформы, как Raspberry Pi, построенные на базе Arm, играют важнейшую роль в распространении высокопроизводительных устройств IoT по всему миру, позволяя разработчикам быстрее и легче внедрять инновации. Эти стратегические инвестиции являются еще одним доказательством нашей неизменной приверженности сообществу разработчиков и партнерству с Raspberry Pi".

"Технология Arm всегда занимала центральное место в создаваемых нами платформах, и эта инвестиция является важной вехой в нашем многолетнем сотрудничестве", - сказал Эбен Аптон, генеральный директор Raspberry Pi. 

"Использование технологии Arm в качестве основы для наших текущих и будущих продуктов обеспечивает нам доступ к вычислительной производительности, энергоэффективности и обширной экосистеме программного обеспечения, которые нам необходимы, поскольку мы продолжаем устранять барьеры для всех - от студентов и энтузиастов до профессиональных разработчиков, развертывающих коммерческие IoT-системы в промышленных масштабах".

Линейка одноплатных компьютеров Raspberry Pi выросла в мощности с момента выпуска первой платы в 2012 году с одноядерным процессором Arm, работающим на частоте 700 МГц. Новая модель Raspberry Pi 5 основана на 64-разрядном процессоре Arm Cortex-A76, работающем на частоте 2,4 ГГц, и по производительности примерно в 2-3 раза превосходит Raspberry Pi 4. 

Миноритарный пакет акций компании Arm в Raspberry Pi Ltd также свидетельствует о твердом намерении продолжить использование процессоров Arm в будущих Raspberry Pi. С ростом популярности RISC-V процессоров в устройствах стоимостью от 9 до сотни долларов становится ясно, что в обозримом будущем мы не увидим Raspberry Pi на базе RISC-V.

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#arm #raspberry pi #raspberry pi 400
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