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dima0782
Из-за санкций Китаю Nvidia лишится заказов на сумму $5 миллиардов
Это стало результатом санкций, введенных против Китая и ряда других стран

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На рубеже октября Министерство промышленности и безопасности (BIS) ввело дополнительные ограничения на экспорт ускорителей искусственного интеллекта в Китай и другие страны, такие как Саудовская Аравия, Россия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. Для Nvidia это означает отмену заказов на сумму до $5 млрд. 

В результате изменений было снято ограничение на скорость передачи данных, которое ранее распространялось на двунаправленную скорость передачи данных 600 Гбайт/с, а вместо этого акцент был сделан на продуктах с общей вычислительной мощностью 4800 и более. Изменения коснулись продуктов A800 и H800, которые были специально разработаны для китайского рынка. Компания Nvidia заявила, что продукт RTX 4090 также подпадает под новые правила ограничения экспорта.

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Как сообщает The Wall Street Journal, на прошлой неделе Министерство торговли США уведомило Nvidia о том, что заказы на чипы искусственного интеллекта стоимостью $5 млрд., которые должны были быть поставлены в следующем году крупнейшим китайским технологическим компаниям, включая Alibaba Group, ByteDance и Baidu, владеющую TikTok, подпадают под экспортные ограничения. Это еще один шаг в стремлении США контролировать экспорт технологий, связанных с вычислениями в области искусственного интеллекта и национальной безопасности.

После публикации сообщения в Wall Street Journal (WSJ) цена акций Nvidia снизилась на 4,7% до $392,30. Как отмечает Reuters, это самая низкая котировка с середины июня и почти на 20% ниже рекордного максимума, достигнутого 31 августа - $493,55. В результате этого падения рыночная стоимость Nvidia опустилась ниже отметки $1 трлн, хотя впоследствии она несколько восстановилась и сейчас составляет $1,01 трлн.

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Ранее компания Nvidia сообщала, что в связи с огромным мировым спросом на ее продукцию она не ожидает, что введенные ограничения окажут существенное влияние на ее краткосрочные финансовые показатели. Однако реакция рынка на эту новость явно отразилась на курсе акций компании.

#nvidia #китай #санкции
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