Для этого нужно просто установить новые драйвера

Компания Intel, похоже, опережает всех остальных, когда речь заходит о повышении производительности за счет одних только обновлений драйверов. Новый выпуск программного обеспечения для линейки видеокарт Arc, как утверждается, обеспечивает прирост производительности до 750% в одной игре. Прирост производительности в других играх также, мягко говоря, неплох.

Intel повышает производительность видеокарт Arc в играх

Компания Intel не сидит сложа руки, когда речь заходит о совершенствовании драйверов для своих видеокарт. Совсем недавно вышла их очередная версия. И в этом не было бы ничего особенного - в конце концов, обновления - это норма, - если бы Intel не пообещала гигантский прирост производительности в игре Halo: The Master Chief Collection под DirectX 11. Впрочем, начнем с самого начала. Новая версия драйверов для видеокарт серии Arc имеет маркировку 31.0.101.4952 и была выпущена буквально вчера, 1 ноября.

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Intel

Благодаря этому обновлению геймеры могут рассчитывать на повышение производительности в 17 различных играх. Только две из них относятся к продуктам DirectX 12 - это The Talos Principle 2 и Returnal. В первой из них при высоких настройках графики и разрешении 1440p можно ожидать прироста среднего FPS до 19%. В Returnal при разрешении 1080p с "эпическими" настройками трассировки лучей Intel обещает прирост кадров до 53%. Следует добавить, что для сравнения Intel взяла драйверы с обозначением 31.0.101.4900.

Прирост до 750%

Оставшиеся 15 игр относятся к DX 11, и, по словам "синих" (Intel), для большинства из них можно ожидать прироста производительности от нескольких до десятков процентов по сравнению с драйверами 31.0.101.4887. Однако нет недостатка и в тех продуктах, где прирост производительности выражается трехзначным числом. Лидером здесь является вышеупомянутая Halo. Intel обещает, что при переходе на последнюю версию ПО игроки могут рассчитывать на увеличение средней частоты кадров до 750% при разрешении 1080p.

Второе место занимает Yakuza 0. В этой игре прирост средней частоты смены кадров может достигать 154% при игре в разрешении 1080p на настройках "Ultra". Завершает пьедестал World War Z, в которой, как утверждается, новые драйверы увеличивают среднюю частоту кадров на 113% при разрешении 1080p и настройках "Ultra".

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Это уже не первый случай, когда обновление драйверов для видеокарт линейки Arc приносит значительный прирост игровой производительности. Ранее, правда, рекорд составлял 119%. Глядя на значительные улучшения, которые вносит Intel, пользователи ее графических процессоров должны с нетерпением ждать каждого нового обновления программного обеспечения.