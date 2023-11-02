Компания Apple доказала, насколько хорош ее последний iPhone, сняв целое мероприятие с использованием этого устройства и некоторых впечатляющих аксессуаров

Хэллоуинское мероприятие Apple было интересным по нескольким причинам. Во-первых, компания представила не один, а целых три новых чипа - M3, M3 Pro и M3 Max. Во-вторых, новые модели MacBook Pro, оснащенные этими чипами, теперь доступны в черном матовом корпусе.

Однако последний сюрприз вечера наступил на последних секундах шоу в виде объявления: "Это мероприятие было снято на iPhone и смонтировано на Mac". Более того, далее следовало: "Все ведущие, локации и кадры с дрона сняты на iPhone 15 Pro Max".

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Хотя мы прекрасно понимали, насколько качественным является видео, снятое на iPhone 15 Pro Max, такого не ожидали, и это заставило многих откинуть челюсть. Как же можно получить такие профессиональные кадры с iPhone? К счастью, Apple поделилась закулисными съемками, и мы можем увидеть, как именно она это сделала.

Как и в любом профессиональном производстве, камера - это лишь малая часть процесса. Освещение является ключевым элементом любого фото- или видеоматериала, а освещение, использованное на мероприятии Apple, было полностью постановочным, с огромными софтбоксами, освещающими ведущих. Поскольку мероприятие было посвящено Хэллоуину, все кадры были сняты при слабом освещении, но команда постановщиков работала над тем, чтобы обеспечить свет в нужных местах.

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Для съемки модели iPhone 15 Pro Max были установлены на различные приспособления, включая краны, тележки и даже дроны. Благодаря возможности записи сразу на внешние накопители, iPhone не нужно было менять местами или загружать - отснятый материал просто переносился с жестких дисков на компьютеры Mac для редактирования.

Конечно, преимуществом камеры 15 Pro Max является возможность съемки в формате ProRes до 4K со скоростью 60 кадров в секунду и запись в цветовом профиле Log, который идеально подходит для цветокоррекции видео. Он обеспечивает максимальный динамический диапазон и позволяет легко совмещать кадры из разных источников - или даже с нескольких iPhone.

В процессе съемки съемочная группа использовала новое приложение Blackmagic Camera для iPhone. Это обширное видеоприложение, созданное производителями профессиональных камер Blackmagic, обеспечивает все возможности ручного управления, которые можно получить на профессиональной камере. На дисплее отображаются параметры объектива, количество кадров в секунду, выдержка ISO, баланс белого и тайм-код. Также отображается гистограмма RGB для экспозиции в реальном времени, аудиометры и индикатор памяти, позволяющий видеть, сколько места осталось на телефоне (или внешнем накопителе).





Приложение также работает с внешними элементами управления фокусировкой, например, с беспроводными комплектами управления объективами Nucleus. Оно также предлагает сенсорную фокусировку на экране и управление зумом для небольших работ. Вы можете даже загружать клипы прямо в Blackmagic Cloud, чтобы получить доступ к ним в DaVinci Resolve или любом другом видеоредакторе.

Blackmagic Camera - это очень впечатляющее приложение, и что еще более удивительно, оно доступно для бесплатной загрузки в магазине приложений Apple прямо сейчас.

Оглядываясь назад, можно сказать, что нет ничего удивительного в том, что Apple снимала мероприятие на iPhone 15 Pro Max. Рекламная кампания "Снято на iPhone" показала, насколько хороши фотографии с этих телефонов, и это мероприятие сделало то же самое для видео.

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Мы не думаем, что iPhone заменит профессиональную видеокамеру (пока), но он доказал, что может справиться с этой задачей.