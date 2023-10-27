Увеличение составляет более 40 процентов

Компания Apple объявила о повышении цен практически на все планы подписки, предлагаемые гигантом из Купертино. Масштабы повышения весьма значительны - некоторые из них составляют почти половину прежней суммы.

Вслед за изменениями в прайс-листах крупнейших стриминговых сервисов, таких как Spotify, Netflix и Disney+, Apple также решила повысить цены. Пока они подготовлены только для рынка США, но их перенос в другие страны, вероятно, вопрос времени.

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При этом повышение цен касается практически всех платных подписок, предлагаемых Apple. Стоимость месячного доступа к сервису Apple TV+ - вместо прежних $6,99 - теперь составляет $9,99, то есть увеличилась на 43%. Стоит напомнить, что это уже второе повышение за последние месяцы.

Компания Apple также решила повысить стоимость услуги Apple Arcade, предоставляющей доступ к широкому спектру мобильных игр. Цена здесь выросла с 4,99 до 6,99 долл.

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Также выросла цена на пакет Apple One, объединяющий Apple TV+, Apple Arcade, Apple Music и 50 ГБ пространства iCloud. Прежняя цена в $16,95 была заменена на $19,95.