Dolce & Gabbana возрождает снятую с производства линию D&G для сотрудничества с компанией Razer.

Компания Razer объединилась с Dolce & Gabbana для выпуска серии периферийных устройств под брендом D&G, ориентированных на геймеров, которые ценят моду, а также на модников, которые ценят передовые технологии (через @Razer). На данный момент сотрудничество включает в себя стилизованное под D&G кресло Enki Pro, наушники Barracuda и одежду, но со временем модельный ряд может расшириться.

Razer производит высокопроизводительное оборудование с характерной агрессивной эстетикой, ориентированное в основном на геймеров и любителей эсспорта. Компания предлагает широкий спектр игровых ноутбуков, периферийных устройств и программных решений, ориентированных на инновации и захватывающий игровой процесс.

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Razer

Что касается Dolce & Gabbana, то компания специализируется на выпуске роскошной одежды и аксессуаров, воплощающих экстравагантный итальянский дизайн. В коллекциях Dolce & Gabbana часто сочетаются современный стиль и гламурные исторические мотивы.

Сотрудничество Razer и Dolce & Gabbana, скорее всего, приведет к объединению высокотехнологичной функциональности и роскошного дизайна в игровых продуктах и технических аксессуарах. Обе компании - Razer и Dolce & Gabbana - привлекают тех, кто ищет высокопроизводительные, смелые, элегантные и тщательно продуманные аксессуары, поэтому сотрудничество имеет большой смысл для определенных аудиторий.

Можно ожидать, что игровые периферийные устройства и аксессуары будут отличаться передовыми техническими характеристиками и технологиями, объединенными с гламурной эстетикой дизайна Dolce & Gabbana. Пока же компания предлагает только игровое кресло, наушники и одежду для киберспортсменов.

Razer

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Однако в этом сотрудничестве есть одна существенная загвоздка. На первых порах обе компании будут сотрудничать только с продукцией под маркой D&G. Однако есть разница между продукцией под марками D&G и Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana - это бренд класса люкс, известный своими роскошными и изысканными моделями одежды и аксессуаров. D&G, также известная как D&G Dolce & Gabbana, была диффузионной линией, предлагавшей более повседневную и дешевую продукцию, ориентированную на более молодую аудиторию. Стоит отметить, что линия D&G была прекращена в 2012 году, и с тех пор компания сосредоточилась на своем основном бренде Dolce & Gabbana. По сути, Razer помогла возродить более дешевый бренд, исчезнувший более десяти лет назад.