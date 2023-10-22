Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Razer объединяется с Dolce & Gabbana для создания серии модных устройств под брендом D&G
Dolce & Gabbana возрождает снятую с производства линию D&G для сотрудничества с компанией Razer.

реклама

Компания Razer объединилась с Dolce & Gabbana для выпуска серии периферийных устройств под брендом D&G, ориентированных на геймеров, которые ценят моду, а также на модников, которые ценят передовые технологии (через @Razer). На данный момент сотрудничество включает в себя стилизованное под D&G кресло Enki Pro, наушники Barracuda и одежду, но со временем модельный ряд может расшириться.

Razer производит высокопроизводительное оборудование с характерной агрессивной эстетикой, ориентированное в основном на геймеров и любителей эсспорта. Компания предлагает широкий спектр игровых ноутбуков, периферийных устройств и программных решений, ориентированных на инновации и захватывающий игровой процесс.

реклама

Razer

Что касается Dolce & Gabbana, то компания специализируется на выпуске роскошной одежды и аксессуаров, воплощающих экстравагантный итальянский дизайн. В коллекциях Dolce & Gabbana часто сочетаются современный стиль и гламурные исторические мотивы.

Сотрудничество Razer и Dolce & Gabbana, скорее всего, приведет к объединению высокотехнологичной функциональности и роскошного дизайна в игровых продуктах и технических аксессуарах. Обе компании - Razer и Dolce & Gabbana - привлекают тех, кто ищет высокопроизводительные, смелые, элегантные и тщательно продуманные аксессуары, поэтому сотрудничество имеет большой смысл для определенных аудиторий.

Можно ожидать, что игровые периферийные устройства и аксессуары будут отличаться передовыми техническими характеристиками и технологиями, объединенными с гламурной эстетикой дизайна Dolce & Gabbana. Пока же компания предлагает только игровое кресло, наушники и одежду для киберспортсменов.

Razer

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако в этом сотрудничестве есть одна существенная загвоздка. На первых порах обе компании будут сотрудничать только с продукцией под маркой D&G. Однако есть разница между продукцией под марками D&G и Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana - это бренд класса люкс, известный своими роскошными и изысканными моделями одежды и аксессуаров. D&G, также известная как D&G Dolce & Gabbana, была диффузионной линией, предлагавшей более повседневную и дешевую продукцию, ориентированную на более молодую аудиторию. Стоит отметить, что линия D&G была прекращена в 2012 году, и с тех пор компания сосредоточилась на своем основном бренде Dolce & Gabbana. По сути, Razer помогла возродить более дешевый бренд, исчезнувший более десяти лет назад.

#razer #dolce gabbana
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Razer выпускает новый аркадный контроллер Kitsune для файтингов
Показана уникально дорогая мышь Razer Viper, полностью сделанная из 24-каратного золота
Razer представила эксклюзивный ноутбук Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition за $5 000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ветераны ЧВК "Вагнер" рассказали об особом подразделении "Амбрелла"
1
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
16
Tesla Cybertruck замечен на шоссе с десятками пулевых отверстий — в него стреляли из Томми-гана
3
Обновленный Ланцет получил "сознание" и теперь способен сам выбирать потенциальные цели для атаки
4
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
36
Характеристики всех заблокированных процессоров Intel Core 14-го поколения нашли в Сети
+
Скейтборд из фильма "Назад в будущее" скоро может стать доступным для широкой публики
3
Эксперты объяснили, почему криптовалюты растут и будут расти далее вплоть до бычьего цикла
1
Ураганы обрушатся на сушу в эти выходные в двух разных океанах
+
«Леопарды» в обороне - всё ли так плохо для немецких кошек
2
Пресс-службу Министерства Обороны Украины возглавил писатель-фантаст
5
Кличко: проведение выборов на Украине приведет к развалу страны
2
Американские чиновники надеются, что китайское оборудование для выпуска чипов когда-нибудь сломается
1
Глава NVIDIA признался, что не стал бы основывать компанию, если бы ему сейчас было тридцать лет
7
Обладатели видеокарт GeForce GTX 10, Radeon RX 5000 и старше насладиться Alan Wake 2 вряд ли смогут
27
700-килограммовая начинка авибомбы ФАБ-1500 попала точно в место нахождения украинских морпехов
3
Курс доллара на торговой площадке AliExpress вновь опустился до 100 рублей за условную единицу
4
Севморпуть станет круглогодичным на всем протяжении
2
Русские хакеры взломали ресурсы МВД Латвии
+
Intel Core i9-14900K и GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON X помогли установить несколько мировых рекордов
1

Популярные статьи

Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
123
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
88
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
8
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
64
Украина получила ракеты ATACMS: первые успехи и какое влияние окажут на ход боевых действий
8
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
20
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
6
О причинах нападения на Израиль
16
Иранские ракеты хуситов предназначались для корабля ВМС США, а не для Израиля — западный эксперт
+
Южно-Китайское море - бомба замедленного действия, готовая взорваться в любой момент
3

Сейчас обсуждают

Илья Кочуев
20:58
Руслан, android тоже не подарок. Его вылизывали-вылизывали, да не до конца. Поделали бы вы программы под него, поплевались бы. И какие баги на нëм ловятся. Особенно до 9й версии. Да и Алексей, ответи...
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
Hacknir
20:58
Тебе и не надо, тыж еблан
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Hacknir
20:58
Старфеил дно вне зависимости тормозит онили нет
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Konstantin Tigay
20:57
HDD больше никогда. Следующим у меня будет какой-нибудь 980pro на 2Тб, пока что мне хватает 970 evo plus 500Гб. И парочки обычных ssd
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
Hacknir
20:57
А что случилось? Доллар по 100 лол
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Hacknir
20:55
Голова не открутилась еще по сторонам ей водить с 65 дюймов рамой?
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Hacknir
20:54
Так подрочить дешевле чем шлюхе платить о чем этот высер твой?
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Андрей Касянчук
20:54
Хорошо, что рекомый статьей тип сигнал имеет аббревиатуру FRB, а не FSB. Или KGB...
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
Hacknir
20:53
4090 200к стоит, куда ты 240к проебал?
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Hacknir
20:52
Нах брать 4к моник и играть с длсс
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем