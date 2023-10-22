Разработчик успокаивает игроков, планы по выходу игры не изменились

Baldur's Gate 3 вышла на ПК в финальной версии после трех лет раннего доступа в Steam, а вскоре после этого игру получили владельцы PlayStation 5. Геймеры Xbox все еще ждут этого момента, и если раньше предлагалось перенести выход игры на этой платформе на следующий год, то теперь разработчик Larian Studios решил успокоить поклонников.

Larian Studios

реклама

Baldur's Gate 3 - это успешное продолжение культовой игровой серии, которое, безусловно, претендует на звание лучшей игры 2023 года. Новая Baldur's Gate уже давно доступна игрокам на ПК и PS5, в то время как игроки на Xbox Series X/S пока только знакомятся с ней. Ходят слухи, что Baldur's Gate 3 выйдет на консолях Microsoft, вопреки первоначальным планам, только в следующем году. Директор Larian Studios заявил, что игра может дебютировать на Xbox между сентябрем и ноябрем, и, хотя срок еще не прошел, у нас уже октябрь.

Практически конец месяца означает, что геймеры начали беспокоиться о том, уложатся ли разработчики в установленную дату релиза. Впрочем, Майкл Даус, издательский директор Larian Studios, написал на сайте X (бывший Twitter), что ничего не изменилось и что план по выпуску Baldur's Gate 3 для Xbox Series в конце 2023 года остается в силе. В общем, если бы что-то изменилось, разработчики бы об этом сообщили, но хорошо, что представитель студии решил успокоить поклонников.

Дебют Baldur's Gate 3 на Xbox Series X/S откладывается из-за проблем с режимом совместной игры на Xbox Series S. Эта функция будет доступна только для Xbox Series X, когда игра выйдет в конце этого года, но Series S, скорее всего, получит ее в будущем.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В общем, остается только ждать уточнения даты выхода последней версии Baldur's Gate на платформе Microsoft.