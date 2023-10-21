Lexus представляет устройство, парящее всего в нескольких сантиметрах над землей

Поклонники фильма "Назад в будущее" - не единственные, кто хочет опробовать скейтборд Марти Макфлая. Создание настоящего летающего скейтборда вызывает ажиотаж среди широкой общественности. Тем более что автомобильная марка Lexus опубликовала видеоролик, демонстрирующий футуристическое устройство.

Скейтборд, полностью вдохновленный фильмом "Назад в будущее"

После короткого ролика, опубликованного в Интернете компанией Lexus, пользователи ожидают увидеть точный прототип летающего скейтборда из киносаги. На самом деле, автомобильная марка представляет устройство, парящее всего в нескольких сантиметрах над землей. В результате он вызывает одинаковый ажиотаж как у поклонников научной фантастики, так и у исследователей и обычных потребителей.

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По словам представителей марки, это ни в коем случае не оптический обман. То, что доску можно увидеть парящей над землей, связано с принципом электромагнитной левитации. Это возможно благодаря сочетанию сверхпроводящих элементов и магнитов. Однако с 2015 года бренд также утверждает, что представленная модель является лишь прототипом, использованным для рекламной кампании. Поэтому обстановка, в которой снимался ролик, соответствует его взлету. Следовательно, это не модель, предназначенная для продажи.

Что же произошло с летающим скейтбордом с тех пор?

За годы, прошедшие после публикации ролика, гики и тысячи поклонников фильма "Назад в будущее", с нетерпением ожидавшие официального выпуска первой модели летающего скейтборда, были сильно разочарованы. Тем не менее, наметились подвижки со стороны исследователей, которые прилагают все усилия, чтобы сделать эту утопию реальностью. Специалисты в области информатики, физики и электроники объединяют свои ноу-хау, чтобы воплотить проект в жизнь.





В настоящее время такие пока еще незавершенные прототипы, как Magsurf и Hendo Over, дают новую надежду на официальное создание летающей модели скейтборда. Это конструкции, которые еще проходят испытания, но которые также вдохновлены сагой. Magsurf, названный в честь университетской лаборатории, где он был изготовлен, может летать на высоте около 5 метров при высоте 3 см. Он работает по принципу левитации человека.

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Для второго изделия максимальная высота, на которой оно может скользить, составляет 2 см, а максимальная масса - 130 кг. Оба изделия пока имеют свои ограничения, которые конструкторы надеются преодолеть. По мере развития исследований вполне возможно, что первый летающий скейтборд вскоре станет доступен широкой публике.