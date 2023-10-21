США ранее ограничило продажи китайским компаниям передовых графических процессоров для ИИ

Несмотря на то что правительство США ограничило продажи китайским компаниям передовых графических процессоров для ИИ и высокопроизводительных вычислений, оно не закрыло доступ китайских компаний к таким процессорам в облаке. В результате китайские компании могут продолжать обучать большие языковые модели или выполнять другие задачи, требующие высокой производительности, используя такие сервисы, как Amazon Web Services и Microsoft Azure. Однако американское правительство рассматривает возможность устранения этой бреши, сообщает Nikkei. Правда, есть одна загвоздка: США не могут заблокировать доступ к облачным сервисам, не находящимся на территории США.

По словам Алана Эстевеса, заместителя министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности, Соединенные Штаты рассматривают возможность введения ограничений, препятствующих доступу Китая к американским облачным вычислительным сервисам, что вызвано опасениями по поводу использования Пекином искусственного интеллекта в военных операциях. Если решение будет принято, то оно станет частью более широкой инициативы по регулированию технологических ресурсов, которые могут способствовать продвижению Китая в области применения искусственного интеллекта в военных целях.

реклама

stimson.org

"Мы изучаем, как лучше всего это контролировать, если это возможно, и это требует консультаций с промышленностью", - сказал Алан Эстевес, заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности, в интервью Nikkei Asia. "Облачные технологии уже достаточно широко распространены. [...] Теперь и сам искусственный интеллект также достаточно широко распространен. Беспокойство вызывает то, что ... ИИ в будущем, вероятно, будет командовать и управлять военной логистикой [и] военными радарами, [и] возможности радиоэлектронной борьбы будут развиты. Поэтому мы хотим быть уверены, что контролируем его использование".

Более подробно останавливаясь на планируемых ограничениях, Эстевес отметил, что необходим добросовестный подход, включающий консультации с представителями промышленности. Это необходимо для того, чтобы разработать стратегию, позволяющую сбалансировать адекватный регуляторный контроль и не препятствующую инновациям и развитию промышленности.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Усиление мер регулирования символизирует согласованные усилия США по снижению рисков, связанных с возможным использованием американских технологических ресурсов для продвижения китайских военных инноваций, в частности, в области искусственного интеллекта. Однако есть существенная загвоздка, которая практически сводит эти усилия на нет. Правительство США, похоже, не в состоянии заблокировать доступ китайских организаций к облачным сервисам, предоставляемым неамериканскими компаниями. В Европе и на Ближнем Востоке есть заметные облачные сервисы, и китайские компании начнут использовать их вместо AWS или Azure.