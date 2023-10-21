Если все пойдет по плану, мы увидим Snpadragon 8 Gen 3 уже на следующей неделе

Согласно известным нам утечкам, Snapdragon 8 Gen 3 должен обладать действительно мощным графическим процессором. Некоторое время назад один из источников утверждал, что графический процессор чипа на 60% превосходит по производительности конкурирующий A17 Pro от Apple. Однако новые сообщения указывают на то, что частота GPU будет ниже, чем сообщалось ранее.

Qualcom

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Если все пойдет по плану, мы увидим Snpadragon 8 Gen 3 уже на следующей неделе на мероприятии Snapdragon Summit. Слухи и утечки о готовящемся флагмане компании Qualcom не иссякают, и последняя из них вновь касается графического процессора. В качестве графического чипа на его борту будет использоваться Adreno 750, и, как уже сообщалось ранее, ожидается, что новая графика обеспечит очень большой прирост производительности. Известный инсайдер Revegnus некоторое время назад даже написал, что преимущество Adreno 750 над GPU чипа A17 Pro от Apple составляет около 60%.

Прежде говорилось, что частота GPU Snapdragon 8 Gen 3 будет составлять 903 МГц. Теперь появилась новая информация по этому вопросу. Источник утечки под ником Feiwei сообщил, что тактовая частота Adreno 750 будет снижена до 770 МГц. Это разница менее чем в 15%. К сожалению, автор информации не сообщил, почему Qualcomm решила снизить частоту GPU. Можно только догадываться, что это связано с достижением поставленной цели по энергоэффективности чипа. Возможно, частота 770 МГц обеспечивает лучшее соотношение производительности и энергопотребления.

Конечно, снижение энергопотребления дает такие преимущества, как более длительное время автономной работы и меньшее выделение тепла. Единственный вопрос, который возникает, - это то, как снижение частоты на 133 МГц повлияет на конечную производительность GPU. Если информация от Feiwei соответствует действительности, то не стоит исключать возможность того, что Qulacomm оставит производителям смартфонов некоторую свободу действий. Компаниям, выпускающим игровые модели, может быть предоставлена возможность вернуться к тактовой частоте 903 МГц, что позволит получить больше кадров в играх. Смартфоны для геймеров должны ориентироваться на производительность, а такие вопросы, как толщина и вес, отходят на второй план, поэтому повышенное энергопотребление Adreno 750 может быть компенсировано емким аккумулятором и лучшей системой охлаждения.

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К счастью, ждать официальной информации непосредственно от Qualcom не придется. Ведь вышеупомянутое мероприятие Snapdragon Summit запланировано на 24-26 октября. Так что есть шанс, что первые смартфоны, оснащенные чипом Snapdragon 8 Gen 3, мы увидим уже в этом году.