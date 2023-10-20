Неделю назад разработчики Counter-Strike 2 сообщили о серьезной проблеме с функцией Anti-Lag+ от AMD

Несколько дней назад в прессе появилась информация о проблеме с технологией AMD Anti-Lag+, из-за которой игроки получали запреты в популярных онлайн-играх. Теперь компания Valve объявила о начале отмены неправомерных запретов и добавила соответствующую функцию безопасности в CS2.

Проблема с Anti-Lag+. В чем проблема?

Неделю назад разработчики Counter-Strike 2 сообщили о серьезной проблеме с функцией Anti-Lag+ от AMD. В сообщении, опубликованном на сайте Platform X (бывший Twitter), они предупредили, что ее включение может привести к блокировке учетной записи. Это было связано с тем, что технология AMD расширяет DLL-библиотеки в игровых файлах, на что система VAC реагирует жестко. Буквально через день появился комментарий группы AMD Radeon, в котором содержалась рекомендация не включать технологию Anti-Lag+ в CS2.

реклама

фото: blog.eldorado.ru

Следующим шагом со стороны AMD стал выпуск обновления драйверов под названием Adrenalin Edition 23.10.2. Новая версия ПО решала проблему достаточно радикально, поскольку полностью отключала Anti-Lag+ во всех поддерживаемых играх. Тем не менее, разработчики Counter-Strike 2 взяли дело в свои руки и дополнительно защитили игроков.

Драйверы будут проверены

В примечаниях к релизу версии Counter-Strike 2 от 19 октября появился подраздел, в котором говорится о том, что при запуске будет введена проверка графических драйверов AMD. Разумеется, это делается для того, чтобы убедиться, что игроки не используют проблемное ПО в Adrenalin Edition 23.10.1. Кроме того, сообщается, что начата работа по отмене блокировок VAC из-за активации Anti-Lag+, о чем было объявлено еще в момент обнаружения ошибки.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К сожалению, на данный момент неизвестно, когда будет исправлен Anti-Lag+. Если бы проблема касалась только CS2, то патч, вероятно, появился бы довольно быстро. Однако дело в том, что проблема встречается и в других играх. В своем блоге 17 октября AMD сообщила, что совместно с разработчиками игр решает эту проблему и восстанавливает работоспособность технологии. Таким образом, механизм запущен, и теперь остается только терпеливо ждать. Однако, судя по всему, без серьезных изменений в работе Anti-Lag+ не обойдется.