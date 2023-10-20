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dima0782
Протестирована многоядерная производительность MediaTek Dimensity 9300
Уже на следующей неделе может состояться премьера нового чипа от MediaTek

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До выхода чипа Dimensity 9300 осталось совсем немного времени. Неудивительно, что результаты, демонстрирующие его производительность, уже можно найти в базе данных Geekbench 6. Как же выглядит предстоящая SoC от MediaTek в сравнении с другими чипами?

Производительность Dimensity 9300

Уже на следующей неделе может состояться премьера нового чипа от MediaTek. Речь идет, конечно же, о Dimensity 9300, который уже не таит от нас больших секретов. Теперь к списку того, что мы о нем знаем, можно добавить и производительность. В базе данных популярной программы Geekbench 6 появились результаты тестирования смартфона с Dimensity 9300 на борту - Oppo Find X7, который также оснащен 16 Гбайт оперативной памяти.

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MediaTek

Что касается результатов, то Geekbench показал 2139 баллов в одноядерном тесте и 7110 - в многоядерном. Но сами по себе цифры, в конце концов, ни о чем не говорят. Поэтому стоит посмотреть, насколько производительность других мощных чипов определяется той же программой. Начнем с Qualcom: их флагман Snapdragon 8 Gen 2 фигурирует в рейтинге Geekbench с 1882 баллами в одноядерном тесте и 5159 баллами в многоядерном тесте. Его предшественник, Dimensity 9200, набрал 1786 и 4657 баллов соответственно.

Для полноты картины добавим еще кое-что из среды iOS. Здесь бесспорным королем производительности является чип A17 Pro, набравший в Geekbench 6 2896 и 7203 балла. Итак, как видим, Dimensity 9300 по многоядерной производительности наступает на пятки флагманской SoC от Apple. Однако до одноядерных результатов еще очень далеко. 

Geekbench

Технические характеристики Dimensity 9300

Что же предлагает Dimensity 9300? Согласно известным нам утечкам, для построения этого чипа использована комбинация из 8 ядер в конфигурации 1 + 3 + 4. Это одно ядро - Cortex-X4, обозначаемое как "Prime". Тактовая частота в данном случае ожидается на уровне 3,25 ГГц. Следующие три ядра также представляют собой Cortex-X4, но имеют более низкую тактовую частоту (2,85 ГГц) по сравнению с Prime. Завершает всё это квартет в виде ядер Cortex-A720 с рабочей частотой 2,0 ГГц.

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Итак, как видно, Dimensity 9300 не имеет энергосберегающих блоков в виде, например, Cortex-A520. Этим и объясняются столь высокие результаты в бенчмарке. Остается надеяться, что и температуры из-за этого были не столь высокими. 

#тест производительности #тест процессора #mediatek dimensity 9300
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