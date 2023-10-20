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dima0782
Apple планирует выпустить складной iPad уже в следующем году
По слухам, выпуск складного iPad запланирован на конец 2024 года

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Если вы такой же преданный пользователь Apple, как и многие другие, вы наверняка отреагировали на великолепный новый телефон-раскладушку OnePlus Open словами: "Вот бы Apple сделала такой". Согласно новому сообщению, это желание исполнится уже в следующем году.

Мы уже несколько лет слышим сообщения о складном iPad, а в 2021 году Apple запатентовала складное устройство с двумя экранами. Теперь два источника - торговое издание DigiTimes и авторитетный отраслевой аналитик Минг-Чи Куо - утверждают, что оно может появиться в продаже уже в 2024 году.

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При этом важно читать мелкий шрифт: например, в отчете DigiTimes говорится, что мелкосерийное производство "скорее всего" начнется в конце 2024 года, а массовое - в 2025 году, в то время как Куо также использует оговорку "скорее всего". Производство начнется за некоторое время до запуска, так что мы все еще можем рассчитывать на 2025 год. Но независимо от того, будет ли это конец 2024 г. или начало 2025 г., это очень интересно.

КОМУ ВООБЩЕ НУЖЕН СКЛАДНОЙ IPAD ?

Мы придерживаемся несколько иного мнения о складных устройствах. Кто-то считает, что складные планшеты более привлекательны, чем складные телефоны, из-за их размеров: "Представьте себе устройство, которое в сложенном состоянии имеет размер примерно как iPad Mini, а в разложенном - больше, чем 15-дюймовый экран MacBook Air". В то время как другие больше склоняются к складным телефонам.

Но в чем они согласны, так это в том, что складная конструкция - это хорошо. И хотя подробности о версии Apple пока весьма туманны, новейшие складные телефоны показывают, насколько далеко продвинулась технология в плане качества экрана, дизайна и прочности за очень короткий промежуток времени. Несмотря на то, что компания Apple еще не выпустила складное устройство, она уже несколько лет занимается разработкой подобных продуктов.

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Причина, по которой мы до сих пор не увидели складной iPad, заключается в том, что в настоящее время они все еще слишком сложны: По имеющимся сведениям, Apple уделяет большое внимание упрощению конструкции, чтобы попытаться снизить производственные затраты и повысить производительность. Как сообщает DigiTimes, "ключевым моментом в разработке первого складного продукта Apple является панель и шарниры... Apple по-прежнему беспокоит складка на панели, но производители панелей смогли сделать ее не такой заметной для потребителей благодаря механическим конструкциям". 

#apple #ipad #складной ipad
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