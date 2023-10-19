Этот электрический пикап был анонсирован несколько лет назад

В ближайшее время компания Tesla начнет первые поставки долгожданного электрического пикапа Cybertruck. По словам представителей компании, запуск, который должен состояться всего через несколько недель, неминуем.

Tesla Cybertruck, несомненно, является одним из самых ожидаемых автомобилей этого года. Этот электрический пикап был анонсирован несколько лет назад, и его премьера на рынке уже несколько раз переносилась. Однако теперь все должно измениться.

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Представители компании Tesla подтвердили, что первые поставки этого автомобиля должны начаться уже 30 ноября. Именно тогда первые модели отправятся к заказчикам.

Вполне вероятно, что доставка автомобилей будет осуществляться с помощью электрогрузовиков Tesla Semi. Предполагается, что каждый из них будет брать на борт до трех Cybertrucks. Стоит, однако, помнить, что на начальном этапе этот электропикап будет доступен в очень ограниченном количестве.

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Ожидается, что в скором времени ситуация изменится. Tesla рассчитывает, что вскоре ей удастся достичь эффективности производства до 125 тыс. единиц в год. Это станет возможным на гигафабрике компании, расположенной в Техасе.