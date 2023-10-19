Это первый игровой портативный компьютер, в котором используются новые процессоры Intel Core Ultra

В прошлом месяце компания Intel раскрыла все подробности семейства процессоров нового поколения Meteor Lake и сообщила, что первые продукты на их основе появятся 14 декабря. Более того, утверждается, что Meteor Lake, использующие техпроцесс Intel 4, имеют наилучшие показатели. Конечно, OEM-производители уже давно тестируют новые процессоры, и компания Emdoor представила нам обзор своего портативного игрового ПК EM-GP080MTL на базе Meteor Lake.

Notebook Italia

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Впервые замеченный изданием Notebook Italia, EM-GP080MTL использует процессор Meteor Lake-H, который дебютирует под брендом "Core Ultra". Первое, что мы отметили на табличке с характеристиками устройства, - это то, что процессор Core Ultra имеет TDP от 20 до 35 Вт. Для сравнения: в Asus ROG Ally используется процессор AMD Ryzen Z1 Extreme на базе Zen 4 (от 10 до 25 Вт), а в Valve Steam Deck - около 15 Вт. В паре с процессором может работать до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью до 2 Тбайт.

Что касается графики, то игровой портативный компьютер оснащен интегрированным графическим процессором Intel Arc Graphics 5. По словам представителей Intel, новый GPU обеспечивает вдвое большую производительность на ватт по сравнению с графическими решениями предыдущего поколения Iris Xe Graphics и основан на графическом ядре Arc Alchemist. Графический процессор Arc GPU обеспечивает работу 8-дюймового дисплея с разрешением 1920 x 1200.

Notebook Italia

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Что касается самого устройства, то оно похоже на другие портативные игровые ПК, представленные на рынке, поскольку оснащено двумя стиками для большого пальца, курсором, кнопками на передней панели, боковыми кнопками и триггерами. Устройство выглядит несколько громоздким, но это вполне ожидаемо, учитывая, что в портативный корпус помещается аппаратное обеспечение уровня ПК.