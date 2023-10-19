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В скором времени компания Google может существенно упростить возможный ремонт смартфонов на базе Android. Он должен получить так называемый режим ремонта, который сохранит наши данные в безопасности и без возможности несанкционированного доступа.
Стандартной практикой при сдаче мобильного устройства в ремонт является резервное копирование и удаление данных. Только так мы можем предотвратить возможный доступ сервисных специалистов к имеющейся у нас информации и файлам.
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Однако компания Google работает над решением, которое позволит существенно упростить этот процесс. Система Android должна быть оснащена специальным модулем ремонта.
В этом режиме сервисные специалисты не будут иметь доступа к приложениям и данным пользователя, но при этом смогут проверить смартфон на работоспособность и соответствующую культуру работы.
Вход в режим ремонта и выход из него предполагается осуществлять с помощью пароля на экране блокировки. Таким образом, на практике технические специалисты не смогут получить доступ к данным, хранящимся на устройстве.
Ожидается, что новый режим ремонта появится уже в декабре - первыми его получат пользователи смартфонов Google Pixel, а вскоре им смогут воспользоваться и владельцы других мобильных устройств на базе Android.