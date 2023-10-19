Она позаботится о наших персональных данных

В скором времени компания Google может существенно упростить возможный ремонт смартфонов на базе Android. Он должен получить так называемый режим ремонта, который сохранит наши данные в безопасности и без возможности несанкционированного доступа.

Стандартной практикой при сдаче мобильного устройства в ремонт является резервное копирование и удаление данных. Только так мы можем предотвратить возможный доступ сервисных специалистов к имеющейся у нас информации и файлам.

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фото: stylishbag.ru

Однако компания Google работает над решением, которое позволит существенно упростить этот процесс. Система Android должна быть оснащена специальным модулем ремонта.

В этом режиме сервисные специалисты не будут иметь доступа к приложениям и данным пользователя, но при этом смогут проверить смартфон на работоспособность и соответствующую культуру работы.

Вход в режим ремонта и выход из него предполагается осуществлять с помощью пароля на экране блокировки. Таким образом, на практике технические специалисты не смогут получить доступ к данным, хранящимся на устройстве.

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Ожидается, что новый режим ремонта появится уже в декабре - первыми его получат пользователи смартфонов Google Pixel, а вскоре им смогут воспользоваться и владельцы других мобильных устройств на базе Android.