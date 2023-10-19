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dima0782
Ученые обнаружили причину сильнейшего землетрясения на Марсе
В прошлом ученые неоднократно фиксировали на Марсе подземные толчки, причиной которых были метеоритные удары.

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Марс по-прежнему хранит множество тайн, и хотя Красная планета уже много десятилетий находится под пристальным вниманием исследователей, не все зафиксированные события поддаются простому объяснению. Так произошло и с крупнейшим марсианским землетрясением первой половины 2022 года, сила которого составила 4,7 магнитуды. Целый год международная группа ученых искала причину, но наконец-то мы узнали ответ. Вопреки первым предположениям, землетрясение не было вызвано падением метеорита.

В прошлом ученые неоднократно фиксировали на Марсе подземные толчки, причиной которых были метеоритные удары. Поэтому землетрясение 2022 года, получившее обозначение S1222a и зафиксированное зондом НАСА InSight, также первоначально было классифицировано как результат падения космического камня. Международная группа исследователей из Европы, Китая, Индии и Саудовской Аравии с помощью зондов исследовала очаг землетрясения в поисках кратера или других изменений, которые мог сделать метеорит на поверхности Марса.

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Но в итоге не было найдено ничего, что могло бы подтвердить теорию падения метеорита (в частности, отсутствовали следы пылевого облака в этом районе). Поэтому исследователи считают, что причиной землетрясения S1222a должно быть "высвобождение тектонической энергии в марсианской коре". Однако именно здесь и возникает проблема, поскольку уже доказано, что в отличие от Земли Красная планета не имеет тектонических плит. Как же тогда возникли толчки?

Бенджамин Фернандо, соавтор опубликованной в журнале Geophysical Research Letters статьи, в которой объясняется генезис землетрясения, получившего обозначение S1222a, добавляет (через PAP):

"Скорее всего, это событие было вызвано высвобождением напряжений, накопленных в коре Марса. Такие напряжения являются результатом миллиардов лет эволюции, включая охлаждение и сжатие различных частей планеты, происходящие с разной скоростью. Мы до сих пор не до конца понимаем, почему в одних областях стресс выше, чем в других, но результаты, подобные этим, помогают нам изучить этот вопрос. Может быть, когда-нибудь эта информация поможет нам понять, где на Марсе есть места, безопасные для человека, а какие лучше обходить стороной".

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Ученые надеются, что международная команда, распутавшая землетрясение S1222a, послужит примером для других исследователей, что благодаря сотрудничеству можно достичь большего, независимо от того, откуда мы родом.

#космос #ученые #марс
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