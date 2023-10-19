Новая функция позволяет устанавливать голосовые заметки для однократного прослушивания.

WhatsApp наконец-то предоставляет возможность отправлять голосовые заметки, не опасаясь, что они будут записаны или переданы. Как сообщает WABetaInfo, приложение для обмена сообщениями внедряет функцию, позволяющую просматривать голосовые заметки один раз, а затем самоуничтожаться. Таким образом, теперь не нужно никому звонить.

Новая функция работает аналогично тому, как при отправке фотографии через WhatsApp ее можно просмотреть только один раз. При записи голосовой заметки вы увидите цифру 1 внутри круга. Просто нажмите на нее, и ваша голосовая заметка станет одноразовой. Однако повторно прослушать ее тоже не удастся, поэтому если вы любите слушать собственный голос (что бывает редко) или анализировать все сказанное, то лучше пропустить эту запись. Кроме того, судя по всему, звук будет потерян, если ваш адресат случайно выйдет из разговора во время его прослушивания.

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Учитывая огромный рост популярности голосовых заметок за последние несколько лет, эта новая функция может стать отличным вариантом для отправки друзьям пароля, информации о карте или просто откровенных сплетен без их разглашения. Возможность однократного прослушивания аудиосообщений в настоящее время находится в стадии бета-тестирования на устройствах Android и iPhone, но в ближайшие дни она будет распространена на другие устройства.