Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
WhatsApp тестирует самоуничтожающиеся голосовые заметки
Новая функция позволяет устанавливать голосовые заметки для однократного прослушивания.

реклама

WhatsApp наконец-то предоставляет возможность отправлять голосовые заметки, не опасаясь, что они будут записаны или переданы. Как сообщает WABetaInfo, приложение для обмена сообщениями внедряет функцию, позволяющую просматривать голосовые заметки один раз, а затем самоуничтожаться. Таким образом, теперь не нужно никому звонить.

Новая функция работает аналогично тому, как при отправке фотографии через WhatsApp ее можно просмотреть только один раз. При записи голосовой заметки вы увидите цифру 1 внутри круга. Просто нажмите на нее, и ваша голосовая заметка станет одноразовой. Однако повторно прослушать ее тоже не удастся, поэтому если вы любите слушать собственный голос (что бывает редко) или анализировать все сказанное, то лучше пропустить эту запись. Кроме того, судя по всему, звук будет потерян, если ваш адресат случайно выйдет из разговора во время его прослушивания.

реклама

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Учитывая огромный рост популярности голосовых заметок за последние несколько лет, эта новая функция может стать отличным вариантом для отправки друзьям пароля, информации о карте или просто откровенных сплетен без их разглашения. Возможность однократного прослушивания аудиосообщений в настоящее время находится в стадии бета-тестирования на устройствах Android и iPhone, но в ближайшие дни она будет распространена на другие устройства.

#whatsapp #мессенджеры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

WhatsApp добавляет функцию планирования событий в групповые чаты
WhatsApp на Android получил поддержку ключей доступа
WhatsApp позволит работать с двумя аккаунтами одновременно
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
40
Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
9
Ремонт батареи Tesla, которая повредилась из-за дождя, обошелся в 21 000 долларов
3
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
+
Графика в Samsung Galaxy S24+ на 80% быстрее по сравнению с Galaxy S23 Ultra
+
С помощью Google Maps легко избежать штрафа за превышение скорости
1
RTX 5090 могла бы стать "видеокартой-монстром" с 32Gb памяти и 512-битной шиной
7
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
+
Из Северной Кореи доставлены KN-25 и 152 мм снаряды
6
Ученые научились перерабатывать пластик в графен и водород
1
Деревянный макет российской гаубицы отвлек беспилотник «Баба-Яга» с бомбами
+
Складной iPad может быть представлен уже в конце 2024 года
+
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
10
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
4
Intel официально представила процессоры Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh
+
Цены на видеокарты Nvidia RTX 4090 продолжают расти
+
Xiaomi 14 и 14 Pro выйдут 27 октября и получат Snapdragon 8 Gen 3
+
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
Смартфоны Xiaomi переходят на операционную систему HyperOS
+
Астрономы разработали искусственный интеллект, который способен обнаруживать сверхновые
+

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
60
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
16
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
45
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
10
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
28
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
14
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
5

Сейчас обсуждают

devchidable
15:39
Пиши исчо, чурбан :))
Правительство РФ опубликовало список стран, граждане которых смогут открывать счета удаленно
devchidable
15:38
В гробу ковырялся? :)
Центробанк РФ приостановил выпуск обновленной банкноты номиналом 1000 рублей
devchidable
15:37
Я из России, не путай с Украиной.
Центробанк РФ приостановил выпуск обновленной банкноты номиналом 1000 рублей
dagnoparte
15:37
Так и это не правда, потому что зачем возить морем вокруг, если у нас с кореей хорошо развитое прямое железнодорожное сообщение! Кстати вброс явно от англичан, потому что это только у них на острове б...
Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
Dce
15:35
Пусть это тело даст чёткий ответ - почему до сих пор ни одного удара по мостам пограничным, с Польшей, и станциям смены колёсных пар не нанесено - до тех пор, он обычный пропагандон. Единственный кто...
Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
SkyMaster
15:34
ты сильно льстишь здешним говнописателям.
Как украинская ПВО справляется с новой угрозой: оперативно-тактические ракеты ATACMS на испытании
Роман Лежнев
15:33
А че леста не введёт тоже это? Я б купил ,мне нравится трезубец украинский.
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
pOdOnOg
15:33
Теперь заживём, к гадалке не ходи.
Geophysical Research Letters: таяние поверхностного льда в Гренландии ускорилось
dagnoparte
15:32
Зачем их испытывать на нашей территории? Для этого есть лондон, варшава, бухарест, да тот же таллин!
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
Алексей Соловьев
15:32
Судя по стилю изложения, статьи для overclockers начал писать ИИ.
Как украинская ПВО справляется с новой угрозой: оперативно-тактические ракеты ATACMS на испытании
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем