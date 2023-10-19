В результате в список запрещенных моделей попали даже игровые GPU

У компании NVIDIA намечается - или, скорее, уже наметилась - большая проблема. Это связано с тем, что США ужесточают запрет на поставки видеокарт в Китай. Примечательно, что новые правила учитывают производительность, а не скорость соединения с устройством, как раньше. В результате в список запрещенных моделей попали даже игровые GPU, а точнее RTX 4090.

appuals.com

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Похоже, что перед NVIDIA встала новая задача. Это связано с тем, что администрация США распорядилась изменить правила, касающиеся запрета на экспорт современных графических процессоров в Китай. При прежних ограничениях важным фактором была скорость соединения с устройством. Это давало некоторую свободу действий, чем NVIDIA, похоже, и воспользовалась. Действительно, для соблюдения ограничений, введенных США, были созданы специально модифицированные версии процессоров A100 и H100. Однако новые правила помешали этим планам.

Обновленные правила изменили порядок оценки возможности поставки GPU в Китай. Теперь будет проверяться производительность. В результате в список графических процессоров, которые не будут допущены в Поднебесную, попали A800 и H800, модифицированные версии упомянутых выше A100 и H100, которые, кстати, тоже есть в списке.

Более того, под запрет попали также модели L40, L40S и... GeForce RTX 4090. GeForce RTX 4090: вот так, среди профессиональных видеокарт, предназначенных для вычислений в ЦОД и ИИ, есть GPU, ориентированный на геймеров. В некотором смысле это лишь подтверждает, насколько совершенной является топовая видеокарта NVIDIA GeForce.

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Новые запреты США направлены на ограничение возможностей Китая по развитию технологий с акцентом на военные технологии. В случае с RTX 4090 проблема приобретает особый характер, поскольку карта может оказаться недоступной для геймеров, проживающих в Китае. Новые правила должны вступить в силу менее чем через месяц. Поэтому у NVIDIA есть сравнительно немного времени, чтобы что-то предпринять.