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dima0782
Авторы Cities Skylines 2 предупреждают, что стартовая игра будет оптимизирована не лучшим образом
Возможно, для вас станет неожиданностью, что дата выхода игры на ПК не была перенесена, в отличие от консольной версии, которая была перенесена на лето следующего года

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До выхода на ПК долгожданной градостроительной игры от Paradox Interactive и Colossal осталась всего неделя, но издатель в редком приступе откровенности сообщил, что производительность Cities Skylines 2 в настоящее время не соответствует его стандартам, и нам следует ожидать не самой лучшей оптимизации при запуске.

Тем более удивительно, что дата выхода на ПК не была перенесена, в отличие от консольной версии, которая была перенесена на лето следующего года, так что у разработчиков будет много месяцев на оптимизацию этих портов. "Несмотря на то, что наша команда неустанно трудилась над созданием наилучших впечатлений, мы не достигли желаемого уровня", - признает компания. "В свете этого мы все еще думаем о долгосрочной перспективе этого проекта, и выпуск игры сейчас является наилучшим вариантом".

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Хотя никаких подробностей о производительности, которую игроки могут ожидать от релиза, не сообщается, Paradox заявила, что работа над оптимизацией будет продолжена. "В ближайшие месяцы мы продолжим улучшать игру, и мы также хотим оправдать ожидания по производительности. Наша цель - чтобы Cities: Skylines II понравилась как можно большему числу игроков, и мы стремимся полностью реализовать ее потенциал".

Это заявление последовало вскоре после изменения минимальных и рекомендуемых спецификаций игры, где требования были увеличены. Вот обновленные требования для Cities: Skylines 2:


Рекомендуемая спецификация для Full HD


  • Процессор: Intel Core i5-12600K | AMD® Ryzen 7 5800X
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • GPU: GeForce RTX 3080 (10 ГБ) | эквивалент AMD 
  • ОС: Windows 10 Домашняя 64-битная | Windows 11


Минимальная спецификация для Full HD


  • Процессор: Intel Core i7-6700K | AMD® Ryzen 5 2600X
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Графический процессор: GeForce™ GTX 970 (4 ГБ) | равноценное решение AMD 
  • ОС: Windows® 10 Home 64-bit


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Это, конечно, необычный анонс, особенно за неделю до выхода игры. Обычно издатели признают проблемы с производительностью после релиза, обещая скорые обновления. Дебют Cities: Skylines 2 на ПК состоится 24 октября, а с первого дня игра будет доступна по подписке PC Game Pass.

#игры #игры 2002 #cites skylines #cites skylins 2
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