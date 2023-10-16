Это самая продаваемая видеоигра всех времен.

В следующем году игре Minecraft исполняется 15 лет, и в преддверии этого события мы получили информацию о том, насколько она популярна: на сегодняшний день продано более 300 млн. копий. Для сравнения, Grand Theft Auto V даже близко не стоит на втором месте - более 185 млн. копий. Даже более поздний релиз (2013 г.) не позволяет восполнить это отставание, особенно если учесть, что в 2020 г. Minecraft преодолела отметку в 200 млн. копий.

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Студия Mojang объявила о достижении во время мероприятия Minecraft Live, на котором рассказывалось о новых возможностях игры, таких как испытательная камера, в которой на вас надвигаются ловушки и мобы, проходящие через ряд комнат и коридоров. В разработке также находятся новые дополнения Star Wars: Path of the Jedi DLC и Planet Earth DLC, которые будут доступны 7 ноября и в начале следующего года соответственно.

"В преддверии 15-летнего юбилея Minecraft остается одной из самых продаваемых игр всех времен и народов: продано более 300 млн. копий", - говорит Хелен Чианг, глава Mojang Studios. "Об этом никто не мог и мечтать, когда мы ставили свои первые кубики".

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Точная дата запуска Minecraft несколько запутана. Разработчик игры Маркус Перссон, известный под псевдонимом Notch, впервые представил Minecraft публике в 2009 году (в этот день отмечается юбилей), но официально игра была выпущена только в конце 2011 года. Перссон использовал первый запуск как возможность улучшить игру, отслеживая отзывы и выпуская альфа- и бета-версии в 2010 году под руководством своей новой компании Mojang. В конце того же года Йенс Бергестен занял пост ведущего дизайнера, и в ноябре 2011 года официальная игра Minecraft вышла на iOS.