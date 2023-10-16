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dima0782
Intel снова достигла частоты 6 ГГц в своих процессорах 14-го поколения для настольных ПК
Но, конечно, это касается только самой дорогой модели

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Раньше, если вы мечтали достичь частоты 6 ГГц на своем "горячем" процессоре для настольных ПК, вам приходилось испытывать удачу с разгоном и всеми вытекающими отсюда потенциальными нестабильностями и требованиями к охлаждению. В начале этого года компания Intel выпустила процессор Core i9-13900KS, который сразу же после выпуска достиг частоты 6 ГГц. Теперь компания вновь представляет свой самый быстрый настольный процессор 14-го поколения - i9-14900K. Эта частота - всего лишь кратковременное ускорение "Thermal Velocity Boost", которое поддерживается недолго, но все же это то, чем Intel может похвастаться перед AMD.

Следует отметить, что эти чипы 14-го поколения отличаются от недавно анонсированных Intel процессоров Core Ultra 14-го поколения для ноутбуков. Понятно, что в мобильной линейке Intel делает акцент на эффективности, в то время как чипы для настольных ПК нацелены на мощность (и право на хвастовство частотой 6 ГГц). Настольные чипы 14-го поколения можно рассматривать как последний рывок для существующей архитектуры Intel, где компания не против повысить требования к мощности, чтобы превзойти AMD. (Модель i9-14900K, как и ее предшественник, потребляет 253 Вт).

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Intel

Самый мощный чип Intel 14-го поколения может привлечь к себе наибольшее внимание, но взыскательных геймеров может больше заинтересовать модель i7-14700K, которая теперь имеет 20 ядер (8 производительных и 12 эффективных) и достигает частоты "Turbo Boost Max 3.0" до 5,6 ГГц. Самое главное, что его цена в 409 долл. значительно ниже цены 14900K в 589 долл.

Что касается бенчмарков, то Intel утверждает, что 14900K на 23% быстрее Ryzen 9 7950X3D от AMD при игре в Starfield в разрешении 1080p. Компания также утверждает, что этот чип на 54% быстрее аналогичного оборудования AMD при работе в многозадачном режиме между After Effects и Premiere Pro. (Это сравнение может быть несколько несправедливым, поскольку Intel протестировала задачу Auto Reframe в Premiere Pro, которая работает совместно с UHD-графикой, что не позволяет сделать графика AMD).

Intel

Возможно, более полезным, чем сравнение с другими бенчмарками, является утверждение Intel о том, что i9-14900K смог достичь более 100 кадров в секунду в игре Total War: Warhammer III при воспроизведении, потоковой передаче и записи в 1080p с ультра настройками графики. Эта игра также оптимизирована специально для аппаратного обеспечения 14-го поколения, поэтому не стоит ожидать таких же результатов в каждой игре.

Если вы все еще хотите разогнать процессор, Intel также облегчает эту задачу с помощью новой функции XTU AI Assist, которая будет доступна только для i9-14900K. В демонстрационном ролике для СМИ представитель Intel показал, как приложение XTU может быстро определить идеальное напряжение на ядре процессора, параметры питания материнской платы и "другие параметры настройки" для определения безопасной скорости работы. Они отметили, что Intel обучила свою модель искусственного интеллекта для разгона на сотнях процессоров, а также на различных вариантах материнских плат и кулеров (включая жидкостное охлаждение). По завершении процесса настройки ИИ можно использовать предложенные им параметры или использовать их в качестве базовых для дальнейшего разгона.

Intel

Одна особенность, которую вы не увидите в новых чипах 14-го поколения? NPU (нейронный процессор) для ускорения искусственного интеллекта. Как ни странно, но в грядущих мобильных чипах Core Ultra будет установлен NPU, который позволяет использовать такие функции, как Windows Studios Effects для размытия фона в видеочатах с помощью искусственного интеллекта. Появление первого NPU в новой архитектуре Intel вполне логично, в то время как чипы 14-го поколения для настольных ПК являются усовершенствованными версиями прошлогоднего оборудования. Однако несколько странно, что самое дорогое оборудование для настольных ПК не получило того, что в следующем году получат простые ноутбуки.

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Чипы Intel 14-го поколения для настольных ПК появятся в розничной продаже и у производителей систем 17 октября.

#intel i9-14900 #процессор intel
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