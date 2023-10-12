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dima0782
Acer SpatialLabs View Pro 27 оснащен панелью 4K 160 Гц, 3D без очков
Acer опирается на технологию стереоскопического 3D без оптики, которая была представлена в 15,6-дюймовой модели Spatial Labs View

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Несмотря на то, что портативные мониторы сегодня нарасхват, SpatialLabs View уникален тем, что позволяет использовать glass-free 3D в поддерживаемых играх и приложениях. Хотя технология впечатляет, 15,6-дюймовый размер монитора несколько ограничивал возможности. Сегодня компания Acer меняет эту ситуацию, представив новый монитор SpatialLabs View Pro 27, который, как следует из названия, имеет диагональ 27 дюймов.

SpatialLabs View Pro 27 опирается на фундамент, заложенный его младшим собратом. В нем используется стереоскопическое 3D (когда на экран выводятся два изображения, слегка смещенные друг относительно друга, чтобы заставить мозг думать, что перед ним трехмерное изображение), а также функции отслеживания положения головы и глаз. Но если SpatialLabs View предлагает разрешение 4K с частотой обновления 60 Гц, то SpatialLabs Pro 27 оснащен панелью VA с разрешением 4K и максимальной частотой обновления 160 Гц. Что очень важно для геймеров, этот монитор поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync Adaptive-Sync.

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Acer

Другие ключевые характеристики включают максимальную яркость 400 нит, коэффициент контрастности 1 000:1 и время отклика 5 мс. Acer также заявляет о 95-процентном покрытии DCI-P3, а экран оснащен антибликовым покрытием для уменьшения отражений при просмотре 3D-изображений. Для минимизации отвлекающих факторов и обеспечения максимальной точности цветопередачи предусмотрена съемная бленда.

SpatialLabs Pro 27 оснащен двумя 2,5-ваттными динамиками, что является обычным явлением для мониторов такого размера. Однако для воспроизведения пространственного звука Acer использует усовершенствования искусственного интеллекта в сочетании с датчиками отслеживания положения головы. Таким образом, трехмерное погружение охватывает не только зрительные ощущения, но и слуховые.

Acer

Для подключения к компьютеру предусмотрены один порт HDMI 2.1, один порт DisplayPort 2.0 и один порт USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Гбит/с, DisplayPort Alt-Mode). Также имеются два порта USB-A (USB 3.2 Gen 1, 5 Гбит/с) для подключения периферийных устройств.

Создатели контента смогут просматривать 3D-содержимое с помощью SpatialLabs Model Viewer, а для разработки в таких популярных движках, как Unreal и Unity, предусмотрены плагины.

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Компания Acer заявляет, что Spatial Labs Pro 27 будет выпущен на рынок в первом квартале 2024 года. Информация о ценах и региональной доступности будет объявлена ближе к началу продаж.

#acer #монитор #spatialabs view pro 27 #монитор acer
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