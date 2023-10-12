За последние несколько лет Logitech приобрела обе компании

Компания Logitech объединяет два приобретения, сделанные за последние несколько лет, в своем стремлении предоставить стримерам необходимые инструменты: Компания только что выпустила плагин Streamlabs для консолей Loupedeck. Если вы помните, в 2019 году компания приобрела Streamlabs - популярное программное обеспечение для стриминга, предлагающее широкий набор инструментов для трансляций на Twitch, YouTube. А в июле этого года она приобрела компанию Loupedeck, которая производит консоли для потокового видео, конкурирующие со Stream Deck от Elgato.

Плагин Streamlabs Desktop Plugin 1.0 превращает устройства Loupedeck Live и Live S во внешние контроллеры для стримингового ПО. Создатели могут использовать циферблаты консолей для более точного управления звуком, а также активировать команды Streamlabs на рабочем столе и просматривать статус трансляции прямо с устройства Loupedeck. Кроме того, в программе Loupedeck можно настраивать сцены, источники, источники звука и коллекции сцен, освобождая тем самым место на мониторе, которое можно использовать для просмотра других объектов, например, игрового процесса или чата. По словам представителей Logitech, новый плагин распространяется сегодня с обновлением программного обеспечения 5.8 и будет предустанавливаться на все новые устройства Loupedeck.

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Logitech

"Когда мы приобрели компанию Loupedeck в начале этого года, мы поставили перед собой цель обеспечить создателям Streamlabs более удобную работу с устройствами Loupedeck, начиная с момента подключения и заканчивая повседневным использованием пресетов", - сказал в своем заявлении Уджеш Десаи (Ujesh Desai), генеральный менеджер Logitech G. "Этот выпуск 1.0 является нашим первым предложением, которое ускоряет достижение нашей цели - создать экосистему аппаратного и программного обеспечения для творческих работников, позволяющую им сосредоточиться на том, что они делают лучше всего, - на создании потрясающего контента".

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Стоит отметить, что Streamlabs и Loupedeck - не единственные компании, которые Logitech приобрела за последние несколько лет в рамках своего стремления полностью посвятить себя стримингу. В 2018 году она также приобрела компанию Blue Microphones, а несколько месяцев назад объявила о том, что в будущем начнет продавать микрофоны Blue Yeti под брендом Logitech G.