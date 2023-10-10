Более подробную информацию о чипах мы узнаем на саммите Snapdragon Summit в конце этого месяца.

В преддверии саммита Snapdragon компания Qualcomm проводит ребрендинг своей линейки ПК. Следующее поколение чипов для ПК получит название Snapdragon X Series, отделившись от текущей линейки 8cx.

Старший вице-президент и директор по маркетингу Qualcomm Дон Макгуайр в собственном блоге рассказал о том, что в новых чипах будет применяться процессор Oryon. Он отметил, что Oryon - это "квантовый скачок в производительности и энергоэффективности" и что "в сочетании с нашим NPU [Snapdragon X] обеспечит ускоренный пользовательский опыт на устройствах для новой эры генеративного ИИ".

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На системе появятся новые логотипы и значки, хотя Qualcomm предполагает, что мы по-прежнему получим версию огненного шара Snapdragon. Qualcomm утверждает, что символ "X" поможет отличить чипы для ПК от чипов Snapdragon в других местах, например, в телефонах. Макгуайр также написал, что будет создана "четкая, упрощенная структура уровней", что станет приятным изменением в экосистеме ПК компании Qualcomm.

До сих пор Qualcomm была единственным производителем систем-на-кристалле на базе Arm, обеспечивающим работу Windows на устройствах с Arm. Технология Oryon основана на ядрах, разработанных компанией Nuvia, которую Qualcomm приобрела в 2021 году за 1,4 млрд. долл. Однако в настоящее время большинство ноутбуков на базе Arm поступает от компании Apple, которая переживает бурный рост после перехода на собственный кремний в чипах серий M1 и M2.

В 2022 году генеральный директор Qualcomm Кризиано Амон заявил на встрече с руководителями компании, что "мы ожидаем, что в 2024 году наступит переломный момент в развитии Windows на ПК с Snapdragon, основываясь на значительном количестве побед в разработке, достигнутых на сегодняшний день". Если Snapdragon X окажется конкурентоспособным с AMD и Intel в области ПК, то доля Arm в области ПК может увеличиться далеко за пределы Mac. По некоторым данным, Qualcomm расстроила некоторых партнеров по аппаратному обеспечению, требуя, чтобы SoC Oryion использовались с собственными интегральными схемами управления питанием (PMIC), поэтому будет интересно посмотреть, какие компании анонсируют ноутбуки, построенные на базе новых чипов.

Qualcomm, однако, рекламирует эти SoC, что потенциально может сделать Arm гораздо более интересным на Windows. Посмотрим, когда компания опубликует более подробную информацию.

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Саммит Qualcomm Snapdragon Summit пройдет в Мауи, Гавайи, с 24 по 26 октября. Мауи постепенно открывается для туристов после разрушительных лесных пожаров в Лахайне, городе на западном побережье острова.