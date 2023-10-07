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dima0782
Atari выпускает новый картридж для своей 46-летней консоли 2600
Save Mary действительно была разработана в "золотые" годы, но так и не поступила на прилавки магазинов.

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Компания Atari только что объявила о предварительных заказах на физический картридж для некогда вездесущей консоли 2600. Вы все правильно поняли. Игровая консоль, для которой 1982 год считается самым успешным годом, выпустит еще один новый картридж в 2023 году. Игра, о которой идет речь, называется Save Mary и была разработана в "золотые годы" консоли, а затем отложена на полку, после того как приставка 2600 отправилась в мир иной.

Save Mary разрабатывалась целых два года, что для поколения игр, предшествовавшего NES, является целой жизнью. Обычный срок создания игры в те времена составлял шесть-девять месяцев, а некоторые нашумевшие игры создавались всего за пять-шесть недель. Изначально Save Mary была разработана ветераном Atari Тодом Фраем (Tod Frye), создателем версии Pac-Man для 2600 и серии Swordquest.

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Atari

Предварительно заказав один из этих картриджей за 60 долларов, вы получите, помимо самой игры, серебряную коробку коллекционного издания и многоцветное руководство. Всего выпущено 500 таких картриджей, что делает их привлекательным предметом коллекционирования для приверженцев Atari.

Что касается самой игры, то в "Save Mary" вам предстоит спасти женщину по имени Мэри. Она застряла в крутом каньоне, который быстро заполняется водой. С помощью крана вы сооружаете платформы, чтобы помочь ей выбраться из затруднительного положения. На склонах скал появляются бонусы, которые помогут вам - эта идея, по словам представителей Atari, была, вероятно, навеяна игрой Pac-Man. Основатель компании Atari Нолан Бушнелл в интервью 1989 года высоко оценил игру, сказав, что это "первая игра, в которой для спасения принцессы вы полагаетесь на строительство, а не на разрушение".

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Save Mary присоединяется к нескольким другим недавно выпущенным картриджам Atari 2600, многие из которых являются совершенно новыми играми, такими как Mr. Run и Jump, или неизданными "потерянными" играми, такими как Aquaventure. Каждый картридж линейки Atari XP "изготовлен в точном соответствии со стандартами" прошлых лет с некоторыми современными изысками, такими как скошенные края для предотвращения повреждения контактов и позолоченные разъемы. Чтобы поиграть в эти игры, не обязательно искать старую пыльную приставку 2600, поскольку в настоящее время Atari продает обновленную версию консоли под названием 2600+.

#игры #консоли #atari #atari 2600 #atari 2600+ #save mary
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