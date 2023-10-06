CD Projekt Red объединилась с продюсерской компанией, создавшей игру Mr. Robot.

Компания-разработчик CD Projekt Red только что объявила о том, что находится на ранних стадиях разработки телевизионного шоу или фильма по мотивам некогда ненавистной, а теперь любимой игры Cyberpunk 2077. Подробности пока скудны, мы даже не знаем, будет ли это фильм или сериал, но разработчик игры объединился с продюсерской компанией Anonymous Content, чтобы оживить Ночной город.

Возможно, вы не знаете имени Anonymous Content, но эта компания стоит за целым рядом известных и признанных критиками телесериалов, таких как True Detective и Mr. Robot. Она также помогала в производстве таких фильмов, как "Выживший" и "В центре внимания", а также классических картин, таких как "Вечное сияние чистого разума" и "Быть Джоном Малковичем". Это серьезная продюсерская компания, так что, возможно, нас ждет нечто особенное.

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Пока CD Projekt Red не объявила, будет ли это сериал или фильм, но есть некоторые намеки на то, что это будет телесериал. Разработчик не преминул отметить, что тесно сотрудничает с некоторыми членами команды Anonymous Content, которые в значительной степени связаны с телевизионной составляющей. Так, например, разработчик назвал руководителя телевизионного отдела компании Гаррета Кембла и отметил десятилетний опыт работы главного креативного директора Дэвида Левина в HBO. Левин принимал активное участие в создании "Игры престолов" и "Мир Дикого Запада", а также других популярных сериалов.

Эта ситуация несколько отличается от ситуации с сериалом "Ведьмак" компании Netflix, поскольку он адаптирован по книгам, а не по серии видеоигр. Cyberpunk 2077 - это полностью оригинальный IP, что дает CD Projekt Red возможность творчески контролировать развитие сюжета. В связи с этим разработчик не стал говорить о том, что это будет адаптация игры один в один, а заявил, что действие будет происходить "в мире" Cyberpunk 2077.

Похоже, что проект находится на самой ранней стадии разработки, поэтому могут пройти годы, прежде чем мы увидим беззаконные Пустоши или трущобы Догтауна в реальном действии. Этот сериал или фильм присоединится к мультфильму Netflix Cyberpunk: Edgerunners.

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Если задуматься, то довольно странно, что IP Cyberpunk процветает таким образом. Игра вышла на рынок с огромным количеством ошибок, что вынудило Sony удалить ее из своего интернет-магазина, а CD Projekt Red и Microsoft - вернуть деньги недовольным покупателям. С тех пор как игра была запущена, разработчик медленно и неуклонно улучшал практически все ее аспекты, трансформируя при этом целые игровые механики. В итоге? Cyberpunk 2077 считается по-настоящему особенной игрой, о чем свидетельствуют 25 млн. продаж. Даже недавно вышедшее DLC Phantom Liberty уже набрало 3 млн. загрузок. К тому же на подходе псевдопродолжение.