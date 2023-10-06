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Компания Google наконец-то выпустила версию Gmail для Wear OS, приурочив ее к выпуску часов Pixel Watch 2, о чем первоначально сообщило издание 9to5Google. Компания сообщила об этой функции еще в мае на конференции I/O, но мы оставались в недоумении, когда же она действительно будет запущена. И вот она появилась, предоставив вам доступ к электронной почте с запястья.
Пользователи Wear OS давно ждали этой возможности, поскольку до сих пор Google не предлагала прямого доступа к Gmail с помощью своих смарт-часов, кроме уведомлений. Учитывая, что Gmail является одним из основных предложений компании, остается загадкой, почему это заняло так много времени. Тем не менее, лучше поздно, чем никогда.
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Приложение выглядит надежным, в нем есть опции обновления папки "Входящие", прокрутки писем и даже переключения между несколькими учетными записями на лету. Можно также настроить общие параметры, чтобы уведомления о новых письмах появлялись на циферблате часов по ходу дня. Приложение работает с Wear OS 3 и только что вышедшей Wear OS 4, так что владельцы более старых смарт-часов также смогут читать бесконечный поток писем. Gmail для Wear OS доступен уже сейчас в магазине Google Play Store.
На конференции I/O компания Google также объявила о выходе приложения "Календарь" для Wear OS, но это пока не реализовано. Ожидается, что приложение "Календарь" для Wear OS позволит пользователям проверять расписание, отправлять приглашения, обновлять задачи и списки дел и многое другое. Кроме того, экосистема "умного дома" Google вскоре получит улучшенную интеграцию с Wear OS, что позволит отвечать на звонки Nest с запястья.
Однако в то время как Wear OS 3 и Wear OS 4 продолжают обрастать новыми функциями, более старые операционные системы компании для смарт-часов теряют свои возможности. Недавно компания Google объявила, что ее собственный голосовой помощник больше не будет работать на часах с операционной системой, предшествующей Wear OS 3.