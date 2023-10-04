Владельцы PS4 и Switch по-прежнему застряли на 30fps

Во вторник компания Rockstar без лишней шумихи обновила версию оригинальной Red Dead Redemption для PlayStation 4, чтобы та могла работать с частотой 60 кадров в секунду на PS5. Вестерн с открытым миром 2010 года вышел на PS4 и Switch в августе, но на этих платформах он работает только с частотой 30 кадров в секунду, что вызвало недовольство многих фанатов. Теперь владельцы PS5 смогут увидеть более плавную частоту кадров при воспроизведении игры в режиме обратной совместимости.

Rockstar обновила игру с помощью патча 1.03, который был выпущен для владельцев PlayStation во вторник. В примечаниях к патчу говорится, что более высокая частота кадров доступна только владельцам PS5, а не стандартной PS4 или даже более мощной PS4 Pro. В других разделах патча добавлена возможность включения субтитров при первом запуске игры, а также внесены необходимые "исправления ошибок и улучшения".

реклама

championat.com

В сети не утихает недовольство тем, что Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar, берет 50 долларов за игру 13-летней давности без существенных обновлений, таких как 4K-визуализация или более высокая частота кадров. В августе генеральный директор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) выступил в защиту цены, заявив: "Это лишь то, что мы считаем коммерчески верной ценой". В качестве обоснования цены он отметил включение DLC Undead Nightmare, назвав это расширение "отличной самостоятельной игрой на момент ее выхода, поэтому мы считаем, что это отличный комплект для первого издания, и, конечно же, это отличная цена для покупателей". DLC на зомби-тематику добавляет около шести часов игрового процесса.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на то что цифровая версия Red Dead Redemption вышла для PS4 и Switch в августе, физическая версия появится только 13 октября. Так что, по крайней мере, владельцы коробочной версии, играющие на PS5, смогут наслаждаться 60fps с самого начала.