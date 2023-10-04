Список функций возглавляют сводки и переводы статей по требованию

На прошедшем мероприятии Made by Google стало ясно, что компания Google намерена оснастить свои новые телефоны Pixel 8 генеративным искусственным интеллектом. В моделях Pixel 8 и Pixel 8 Pro Google добавляет поддержку сводок по требованию, переводов и функций чтения вслух для статей и веб-страниц, а также другие приемы. Все эти функции выполняются с помощью помощника, как в устной форме, так и с помощью экранных подсказок.

В новых моделях Pixel 8 и Pixel 8 Pro помощник сможет быстро обобщать текст веб-сайта, предлагая разбивку страницы и краткое изложение соответствующего контента. В этом плане он очень похож на взаимодействие с искусственным интеллектом Bard или Bing. В нижней части сводки будут появляться подсказки с возможным продолжением - например, статья об айфонах будет заканчиваться кнопками действий "Об айфонах" и "Кто изобрел айфон?".

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Новый помощник может переводить текст на различные языки и даже зачитывать преобразованный контент вслух (на поддерживаемых языках). В случае переведенного или оригинального текста в режиме чтения вслух появляется перетаскиваемая шкала прогресса, регуляторы скорости воспроизведения и кнопки пропуска 10 секунд в любом направлении.

Проверка звонков также улучшена в Pixel 8, а помощник должен звучать более естественно при общении с абонентами - то есть, в основном, будет больше пауз и странных звуков. Кроме того, при сортировке звонков будет предлагаться расширенный список потенциальных ответов, из которых пользователь сможет выбирать, пока разговор идет в фоновом режиме.

Еще одно обновление Assistant позволит пользователям в два раза быстрее составлять сообщения с помощью голоса, а также набирать, редактировать и отправлять сообщения на нескольких языках. В целом помощник должен лучше понимать пользователей, когда они говорят естественным образом, даже на разных языках. Кроме того, функция Google At A Glance будет предоставлять больше полезной информации, например, информацию о поездках и билетах на мероприятия.

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Google также делает приложение Recorder более полезным благодаря генеративному искусственному интеллекту. На Pixel 8s приложение Recorder сможет создавать высокоуровневые резюме отснятого контента. Это дополнение к уже имеющимся в приложении Recorder возможностям транскрибирования.