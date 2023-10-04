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dima0782
Google Pixel 8 - это уменьшенный 6,2-дюймовый флагман с более емким аккумулятором
Он также оснащен улучшенной 50-мегапиксельной камерой

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Новый Pixel 8 от Google получил обновления всех основных характеристик смартфонов этого года, но в несколько меньшем корпусе. 6,2-дюймовый экран меньше, чем у Pixel 7 (который до этого был меньше, чем Pixel 6). Однако разрешение экрана у нового Pixel такое же - 1 080 x 2 400. Разработанная Google технология Actua OLED обеспечивает яркие цвета и детализацию при яркости до 1400 нит. Это на 40% ярче, чем у прошлогоднего флагмана Google.

Прошлогодний Pixel 7 имел экран с частотой 90 Гц, в то время как Pixel 8 оснащен динамическим дисплеем с частотой обновления 60-120 Гц. Наряду с меньшим дисплеем Pixel 8 оснащен более емким аккумулятором (минимум 4 485 мАч), что в совокупности должно обеспечить более продолжительное время автономной работы. Кроме того, устройство оснащено функцией быстрой зарядки, которая позволяет пополнить заряд до 50% примерно за 30 минут.

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Google

Внешний вид аппарата не претерпел значительных изменений. По-прежнему присутствует блочная панель камеры, но края и линии немного смягчены, а задняя панель выполнена из полированного стекла. Прошлогодний Pixel 7 имел матовое покрытие, а Pixel 7 Pro - блестящее. В этом году они поменялись местами. Передняя и задняя панели устройства будут защищены от царапин и трещин стеклом Gorilla Glass Victus от Corning.

Основные обновления коснулись задней камеры. Pixel 8 оснащен тем же основным сенсором, что и Pixel 8 Pro, а также обновленной 50-мегапиксельной камерой с окта-ПД и апертурой f/1,68. Камера способна работать с 2-кратным оптическим зумом, а также с цифровым зумом Google Super Res Zoom (до 8 раз). Ультраширокая камера Pixel 8 будет иметь встроенную коррекцию объектива, поскольку ультраширокие камеры часто искажают и растягивают изображение по краям. Google утверждает, что автофокусировка будет быстрее во всех камерах, особенно при слабом освещении. Эти камеры будут дополнены программными функциями, которые Google использует в своих лучших смартфонах. К ним относятся Magic Eraser, Photo Unblur, Night Sight, Top Shot и другие.

Новый Tensor G3 от Google должен ускорить работу этих инструментов. Google утверждает, что модель машинного обучения в Pixel 8 в 10 раз сложнее, чем чип Tensor в Pixel 6. Новый чип также будет способствовать работе таких функций, как Call Screen и Audio Magic Eraser, с помощью которых можно удалять отвлекающие звуки из видео.

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Pixel 8 будет поставляться в трех цветовых вариантах: Obsidian (черный), Rose (нежно-розовый) и Hazel (светло-зеленый), а его цена начинается от 699 долл. В продажу он поступит 12 октября.

#флагман #google pixel 8 #пиксель 8
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