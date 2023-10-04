Вы по-прежнему сможете перезагружать игры и получать патчи "в обозримом будущем"

После закрытия электронных магазинов 3DS и Wii U в начале этого года Nintendo прекратит работу онлайновых сервисов для этих консолей "в начале апреля 2024 года", объявила компания. Это приведет к прекращению работы многопользовательских функций, а также "кооперативной игры в режиме онлайн, интернет-рейтинга и распределения данных", - говорится в сообщении Nintendo. Исчезнет и аркада Badge Arcade, позволявшая пользователям украшать домашнее меню Nintendo 3DS. Дата пока не определена, и Nintendo заявила, что может даже прекратить предоставление услуг "раньше, чем планировалось".

Большинство онлайновых игр на этих консолях прекратится, но компания продолжит работу с облачным хранилищем Pokémon Bank, хотя "и это может прекратиться в какой-то момент в будущем", - заявили в Nintendo. Кроме того, вы по-прежнему сможете повторно загружать ранее купленные игры и получать патчи "в обозримом будущем", говорится в FAQ. Nintendo закрыла онлайн-игры для Wii U версий Mario Kart 8 и Splatoon в марте 2023 года для решения проблем с безопасностью и вернула их в сеть только в августе.

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Наконец, несмотря на исчезновение функции SpotPass, ссылки StreetPass в экосистеме 3DS будут работать до тех пор, пока вы не найдете другого игрока, у которого есть такая возможность. "Например, вы сможете использовать StreetPass в StreetPass Mii Plaza, которая предустановлена на системах семейства Nintendo 3DS, но больше не сможете пользоваться функциями, использующими онлайн-связь (например, получать новые панели в Puzzle Swap)".

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Консоль Wii U была выпущена в 2012 г. и снята с производства в 2017 г., став одной из самых продаваемых консолей компании. Большим успехом пользовалась консоль 3DS, выпущенная в 2010 году и снятая с производства в 2020 году. Появившаяся в 2012 году сеть Nintendo Network обеспечивала онлайн-сервисы для обеих консолей.