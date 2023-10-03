Компания Dish Network была оштрафована на 150 тыс. долл. после того, как призналась в неправильной утилизации спутника

FCC оштрафовала компанию Dish Network на 150 тыс. долл. за то, что она не смогла должным образом утилизировать вышедший из строя спутник после завершения его работы. Это первый подобный штраф, наложенный агентством в рамках борьбы с растущей проблемой космического мусора на низкой околоземной орбите (LEO). Выведенные из эксплуатации спутники и другие объекты представляют опасность столкновения с другими аппаратами, работающими на малых высотах. Скорость движения космического мусора на орбите составляет тысячи километров в час, поэтому даже миллиметровый обломок может представлять серьезную угрозу.

NASA

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Несмотря на то, что у Dish и FCC был согласованный план схода с орбиты спутника EchoStar-7, запущенного в 2002 году и подлежащего выводу из эксплуатации в мае 2022 года, топливо на нем начало заканчиваться раньше, чем предполагалось. Компания Dish должна была перевести спутник на специальную "мусорную" орбиту, расположенную на высоте 186 миль от места его эксплуатации. Однако EchoStar-7 поднялся только на 76 миль. В феврале 2022 года компания поняла, что запасы топлива слишком малы для выполнения плана, и спутник был оставлен на месте.

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FCC называет это наказание "прорывным урегулированием" после того, как Dish признала свою вину и согласилась выплатить штраф. Штраф в размере 150 тыс. долл. является всего лишь легкой пощечиной, но он может послужить предупреждением, поскольку число коммерческих спутников на орбите продолжает стремительно расти. По состоянию на прошлый год на орбите Земли уже находилось около 10 000 тонн мусора, а поскольку такие компании, как SpaceX, стремятся вывести в космос еще тысячи спутников, с каждым днем он становится все более захламленным.