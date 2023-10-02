Дефицита вычислительных GPU больше не будет.

Кевин Скотт, директор по технологиям Microsoft, недавно заявил на конференции Code Conference в Дана-Пойнте (Калифорния), что закупка вычислительных GPU Nvidia для приложений искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений сейчас не так сложна, как несколько месяцев назад.

"Спрос значительно превышал предложение мощностей GPU, которые могла произвести вся экосистема", - сказал Скотт в интервью The Verge. "Сейчас эта проблема решается. Спрос все еще ограничен, но с каждой неделей он становится все лучше, и на этом фронте у нас больше хороших новостей, чем плохих, что очень здорово. [...] Сейчас уже легче, чем в прошлый раз".

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Nvidia

Массовый спрос на графические чипы Nvidia был обусловлен тем, что крупнейшие технологические корпорации, включая Microsoft, интегрировали генеративный искусственный интеллект в свои предложения. Такие сервисы в первую очередь зависят от графических процессоров Nvidia для обучения больших языковых моделей и проведения выводов, что привело к ощутимому дефициту поставок. Зависимость Microsoft и ее коллег от этих чипов привела к значительному росту выручки Nvidia и увеличению стоимости акций на 190% в 2023 году.

Кевин Скотт, управляющий распределением GPU в Microsoft, охарактеризовал эту роль как сложную в течение последних нескольких кварталов. Однако он отметил, что доступность вычислительных GPU неуклонно повышается. Обязанности Скотта несколько облегчились благодаря повышению доступности чипов Nvidia, особенно в связи с дальнейшим развитием технологического ландшафта ИИ.

В ходе недавнего обсуждения прибыли компания Nvidia заявила о намерении увеличить объем поставок в течение предстоящего года, и это мнение поддержала ее финансовый директор Колетт Кресс. Одновременно с этим трафик пользователей ChatGPT снижается уже три месяца подряд. Платформа Microsoft Azure поддерживает компанию OpenAI, создавшую ChatGPT, предоставляя ей возможности облачных вычислений.

Что касается собственных разработок процессоров ИИ, то Скотт воздержался от комментариев по поводу слухов о создании компанией Microsoft собственного процессора для ИИ-нагрузок. Однако он подчеркнул значительные усилия компании в области процессоров. По признанию технического директора компании, на протяжении последних нескольких лет Nvidia остается главным выбором для удовлетворения потребностей Microsoft в области ИИ.

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"Я ничего не подтверждаю, но скажу, что у нас есть довольно значительные инвестиции в процессоры, которые мы делаем уже много лет", - сказал Скотт. "И мы будем делать все возможное, чтобы убедиться, что мы делаем наилучший выбор при создании этих систем, используя все доступные нам варианты. И лучшим вариантом, который был доступен в течение последних нескольких лет, была компания Nvidia".