Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Microsoft заявляет, что купить графические процессоры Nvidia для ИИ становится все проще
Дефицита вычислительных GPU больше не будет.

реклама

Кевин Скотт, директор по технологиям Microsoft, недавно заявил на конференции Code Conference в Дана-Пойнте (Калифорния), что закупка вычислительных GPU Nvidia для приложений искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений сейчас не так сложна, как несколько месяцев назад.

"Спрос значительно превышал предложение мощностей GPU, которые могла произвести вся экосистема", - сказал Скотт в интервью The Verge. "Сейчас эта проблема решается. Спрос все еще ограничен, но с каждой неделей он становится все лучше, и на этом фронте у нас больше хороших новостей, чем плохих, что очень здорово. [...] Сейчас уже легче, чем в прошлый раз".

реклама

Nvidia

Массовый спрос на графические чипы Nvidia был обусловлен тем, что крупнейшие технологические корпорации, включая Microsoft, интегрировали генеративный искусственный интеллект в свои предложения. Такие сервисы в первую очередь зависят от графических процессоров Nvidia для обучения больших языковых моделей и проведения выводов, что привело к ощутимому дефициту поставок. Зависимость Microsoft и ее коллег от этих чипов привела к значительному росту выручки Nvidia и увеличению стоимости акций на 190% в 2023 году.

Кевин Скотт, управляющий распределением GPU в Microsoft, охарактеризовал эту роль как сложную в течение последних нескольких кварталов. Однако он отметил, что доступность вычислительных GPU неуклонно повышается. Обязанности Скотта несколько облегчились благодаря повышению доступности чипов Nvidia, особенно в связи с дальнейшим развитием технологического ландшафта ИИ.

В ходе недавнего обсуждения прибыли компания Nvidia заявила о намерении увеличить объем поставок в течение предстоящего года, и это мнение поддержала ее финансовый директор Колетт Кресс. Одновременно с этим трафик пользователей ChatGPT снижается уже три месяца подряд. Платформа Microsoft Azure поддерживает компанию OpenAI, создавшую ChatGPT, предоставляя ей возможности облачных вычислений.

Что касается собственных разработок процессоров ИИ, то Скотт воздержался от комментариев по поводу слухов о создании компанией Microsoft собственного процессора для ИИ-нагрузок. Однако он подчеркнул значительные усилия компании в области процессоров. По признанию технического директора компании, на протяжении последних нескольких лет Nvidia остается главным выбором для удовлетворения потребностей Microsoft в области ИИ.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

"Я ничего не подтверждаю, но скажу, что у нас есть довольно значительные инвестиции в процессоры, которые мы делаем уже много лет", - сказал Скотт. "И мы будем делать все возможное, чтобы убедиться, что мы делаем наилучший выбор при создании этих систем, используя все доступные нам варианты. И лучшим вариантом, который был доступен в течение последних нескольких лет, была компания Nvidia".

#nvidia #microsoft #искусственный интелект
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Госдума потратила 52,5 млн руб. на закупку отечественных продуктов для замены Windows и Office
GeForce RTX 3060 становится самой популярной видеокартой в Steam, а Windows 10 всё ещё впереди 11
Статистика StatCounter за сентябрь даёт Windows 11 долю меньше четверти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения очередного ж/д эшелона ВСУ ракетой ОТРК «Искандер-М»
29
Пресс-служба ЧВК Вагнер выложила полное видео последней поездки Евгения Пригожина в Африку
11
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
36
Советский компьютер из Чернобыльской зоны заработал спустя 35 лет
13
Россия готовит подразделения из северных регионов для зимней кампании
+
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием сжёг замаскированную РЛС ВСУ
+
Экс-разведчик США Риттер назвал признаки близкого ухода Зеленского в отставку
+
The Drive: российские беспилотники «Герань» получили шрапнель
2
Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу в субботу с необъявленным визитом
1
В России продолжаются испытания нового отечественного экраноплана - проект «Лунь» не забыт
8
Бойцы батальона Восток сообщили о насыщении линии противостояния дронами разного типа
+
Второй народный суд Шанхая признал первую криптовалюту "Биткоин" цифровой валютой
+
Все недостатки двигателя Т-14"Армата" устранены - танк идет на конвейер
5
Оперативные данные разведки позволили "Искандерам" поразить крупный эшелон бронетехники ВСУ
2
Богомаз: житель Трубчевска Брянской области получил ранение после атаки БПЛА ВСУ
2
Макговерн: Байден признался, что против некоторых гиперзвуковых ракет ВС РФ нет "противоядия"
1
The New York Times: Из-за введённых Китаем ограничений Украина столкнулась с дефицитом беспилотников
+
Глава крупнейшего инвестиционного фонда в мире заявил о неосуществимости «зеленого перехода»
1
Захарова указала на ложь госсекретаря США Блинкена о трагедии в Бабьем Яре
+
Российские беспилотники атаковали с трех направлений, пытаясь поразить системы ПВО Украины
+

Популярные статьи

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
13
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
46
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
5
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
10
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
14
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
23
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
7
Материалы баллистической защиты: кевлар и СВМПЭ - что и в каких ситуациях подходит лучше
+
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
6

Сейчас обсуждают

Кузя Кузин
19:49
Даже они успешно жгут современную НАТОвскую технику.
"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
3М55
19:48
Пэтриот и F-16 хорошая техника? Не смеши пожалуйста. Выпей галоперидол и почитай словарь, а потом уже спорь в сети интернет о такой сложной теме как военная техника
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
3r1s0n
19:47
Збс, а когда камеру улучшат?
Утечка рекламы Google Pixel 8 демонстрирует множество функций камеры
3М55
19:47
Во первых научись писать Во вторых я даже спорить с тобой не собираюсь, так как ты просто ципсобот или провокатор. F-35 это тоже разрекламированный "аналоговнет", который нужен только для экспорта. С...
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
Giorgi Kereselidze
19:43
Что то я не слышал чтоб в сирий сбили хоть один ф35. Ети сомолеты осношены мощной авионикой.цель видят очень далеко.в ближний бой ему и не нужно вступать.и самое главное данный сомолет имеет связ чер...
В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
Камиль Ахмадуллин
19:39
Попросите рецептик этого снаряда у Сербии нашим пригодиться
Сербия представила модернизированную самоходную гаубицу «Гвоздика» с новой СУО
Iscariot
19:36
премиальный ноут и процы 3х летней давности......до кучи еще ценник премиальный поставят.
Гравитон запускает производство российского ноутбука Н17И
Anatoliy Seryakov
19:30
Мой первый IBM-совместимый, в 1990.
Советский компьютер из Чернобыльской зоны заработал спустя 35 лет
FelsheR-BAN100913
19:28
В раде все больные на голову? Как их хозяин может за РФ топить? Кто этим свиньям право дал на максимку свои вонючие пятаки разевать? Правда, Мак на порядок умнее и реально смешно в отличии от поросят ...
Верховная Рада Украины обвинила Илона Маска в пророссийской пропаганде
FelsheR-BAN100913
19:22
Попрошайка уже и потенциальных спонсоров достал. Не зря омерика нарика в презики урины назначила - им унижаться не привыкать.
Илон Маск «затроллил» бесконечно просящего помощь Зеленского
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем