Пока неизвестно, как ведет себя ванильный Ryzen Z1 в режимах энергосбережения ROG Ally

Компания ASUS представила результаты бенчмарков для своей новой модели ROG Ally, оснащенной шестиядерным игровым процессором Ryzen Z1 от AMD. Результаты бенчмарков подтверждают, что значительные различия в спецификациях между Z1 и Z1 Extreme влияют на реальную производительность: вариант ROG Ally с Z1 Extreme работает значительно лучше, чем Ally, оснащенный стандартным чипом Ryzen Z1.

ASUS

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ASUS провела бенчмарки обоих вариантов ROG Ally (с Ryzen Z1 и Z1 Extreme) в нескольких играх AAA класса, включая Elden Ring, FIFA 23, Cuberypunk 2077, Call of Duty: Modern Warfare 2, Forza Horizon 5 и Diablo 4 при разрешении 1080P и 720P. При разрешении 1080P производительность ROG Ally с Z1 Extreme была в среднем на 30% выше во всех пяти играх, а в Modern Warfare 2 разница в частоте кадров достигала 35 FPS.

При разрешении 720P компания ASUS добавила в тестовый пул Red Dead Redemption 2, наряду с остальными шестью играми. В среднем ROG Ally на базе Z1 Extreme оказался на 24% быстрее варианта Ryzen Z1, а в Modern Warfare 2 разрыв в частоте кадров составил 27 FPS.

ASUS

Разница в производительности между этими двумя процессорами довольно велика, но есть и хорошая новость: младшая модель ASUS ROG Ally с процессором Z1 не Extreme смогла удержаться на уровне выше 30 FPS во всех протестированных играх при разрешении 1080P и выше 40 FPS при разрешении 720P.

ASUS

Процессоры AMD серии Ryzen Z1 это первый выход компании на рынок портативных игровых процессоров, конкурирующих со Steam Deck. Новые чипы представляют собой адаптированные варианты мобильных процессоров Phoenix серии 7040, отличающихся более оптимизированными кривыми V/F, рассчитанными на портативные игровые ПК. Ryzen Z1 Extreme - флагманский вариант, предлагающий 8 ядер Zen 4, 16 потоков, тактовую частоту 5,1 ГГц, 24 МБ кэш-памяти и 12 вычислительных блоков RDNA 3. Ryzen Z1 - младшая модель AMD, оснащенная шестью ядрами Zen 4, 12 потоками, тактовой частотой 4,9 ГГц, 22 МБ кэш-памяти и всего четырьмя вычислительными блоками RDNA3.

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Существенно урезанное графическое ядро Ryzen Z1 объясняет, почему чип оказался намного медленнее Z1 Extreme. Однако ASUS тестировала чипы только при их 30-ваттном TDP, а не при более низком, например, 15-ваттном. Если верить предыдущим бенчмаркам, Ryzen Z1 демонстрирует превосходство при более низком энергопотреблении, что может сделать его достойным предложением для геймеров, которым важнее время автономной работы, чем производительность.