Фирма утверждает, что ее сжатие видео уже обеспечивает уменьшение размера файлов в 5 раз

Deep Render - это стартап, нацеленный на решение проблемы сжатия видеоданных с помощью искусственного интеллекта. Она разработала технологию сжатия видеофайлов с помощью искусственного интеллекта, которая, как утверждается, уже позволяет уменьшить размер видеофайлов в 5 раз, а в будущем может быть улучшена в 50 раз. Недавно компания была включена в программу ускорения стартапов Intel Ignite, что послужило поводом для видеопрезентации.

В настоящее время наиболее полезные алгоритмы сжатия позволяют уменьшать размер видеофайлов, сохраняя при этом высокое качество изображения и звука. Как отмечается в приведенном ролике участника Intel Ignite, передача видеоданных представляет собой огромную проблему для инфраструктуры Интернета. Кроме того, все большую популярность приобретают требовательные к объему данных высококачественные видеоролики и потоки с высоким разрешением и высокой частотой кадров.

реклама

фото: Deep Render

Чри Бесенбрух и Асралан Зафар стали соучредителями компании Deep Render, будучи студентами факультета информатики лондонского Имперского колледжа. Они утверждают, что современные требования к видео приводят к увеличению объемов данных, в то время как традиционные методы сжатия и Интернет прогибаются под давлением. Таким образом, люди, ожидающие качественного потокового видео, вынуждены сталкиваться со снижением частоты кадров, выпадением кадров, заиканием, артефактами и другими нежелательными проблемами, связанными с нехваткой пропускной способности.

Дуэт Deep Render уверенно заявляет, что "может решить эту проблему". Их технология сжатия с помощью искусственного интеллекта, как утверждается, отказывается от старого метода и использует исходные видеоданные с помощью конвейера сжатия, управляемого исключительно искусственным интеллектом. Зафар объясняет, что "сжатие - это использование избыточности" в данных, и утверждает, что ИИ-компрессия Deep Render "использует избыточность гораздо более тонким образом, отслеживая каждый пиксель, его перемещение и место назначения в последовательности кадров". В настоящее время, как утверждается, Deep Render "позволяет в 5 раз уменьшить размер файлов", а по оценкам, эта технология сжатия с помощью искусственного интеллекта может обеспечить 50-кратный размер файлов по сравнению с такими технологиями, как H.264.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

К сожалению, демонстрация технологии, размещенная на главной странице их сайта, доступна только для коммерческих партнеров и инвесторов. Что касается инвесторов, то в марте Deep Render привлекла 9 млн. долл. в рамках раунда финансирования серии А. Эта сумма оценила компанию в 30 млн. долл. Кроме того, Deep Render получила грант Европейского инновационного совета в размере 2,7 млн. долл.