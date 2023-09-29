В британской компании-разработчике Creative Assembly возможны сокращения

В четверг компания Sega объявила об отмене многопользовательского шутера Hyenas. Ссылаясь на "снижение рентабельности европейского региона", компания заявила, что закроет и другие неанонсированные игры, находящиеся в разработке.

По словам Sega, она "проведет сокращение различных постоянных расходов" в компании-разработчике Hyenas - Creative Assembly. К сожалению, на корпоративном жаргоне это звучит как "сокращение штатов" в студии, известной своими играми Total War и Alien: Isolation.

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фото: playground.ru

Sega также предупредила инвесторов, что в текущем финансовом году компания понесет убытки. "В результате реализации структурной реформы, описанной выше в разделе "Потребители", мы ожидаем, что в финансовом году, заканчивающемся 31 марта 2024 г., убытки составят около 14,3 млрд. иен", - пишет Sega. "Creative Assembly, входящая в состав Sega Europe, объявила о начале процесса консультаций по сокращению штатов, а также о прекращении разработки Hyenas", - написала компания-разработчик. "Это решение затрагивает британские подразделения компании, что может привести к сокращению рабочих мест".

Как утверждается, сотрудники Creative Assembly узнали об отмене игры сегодня одновременно с заявлением Sega, сообщает IGN. Отмена Hyenas так близко к запланированному запуску, как сообщается, стала шоком для сотрудников британской компании-разработчика, хотя, по всей видимости, в студии существовало внутреннее беспокойство по поводу перспектив игры. Источники IGN утверждают, что сотрудникам Creative Assembly грозит сокращение штата, но также ожидают сокращений в масштабах всей компании Sega.

Анонсированная в 2022 году игра Hyenas представляла собой командный шутер с добычей для PlayStation, Xbox и PC, в котором игроки будут добывать желанные предметы поп-культуры в диких условиях невесомости. В начале этого месяца завершилось закрытое бета-тестирование многопользовательской игры, в августе был представлен финальный трейлер, и до сегодняшних новостей выход игры был запланирован на 2023 год.

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Creative Assembly заявила, что постарается по возможности перевести сотрудников на другие должности.