Данная функция будет называться Fluid Cloud

Apple представила функцию Dynamic Island в моделях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Затем она сделала эту функцию стандартной в серии iPhone 15. С момента появления этой функции несколько производителей Android-телефонов повторили ее, включая Xiaomi и Realme, и, похоже, OnePlus готовится подхватить ее, представив собственную версию Dynamic Island под названием Fluid Cloud в обновлении OxygenOS 14.

Shishir, пользователь X, сделал скрин Dynamic Island с помощью приложения для записи экрана на устройстве OnePlus под управлением бета-версии OxygenOS 14.

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Запись экрана, опубликованная пользователем X, показывает, что телефоны OnePlus получат новый информационный виджет в верхней части экрана телефона, который может быть использован для нескольких дополнительных функций, в том числе для подсчета таймера.

Согласно опубликованному видео, пользователи могут нажать и удерживать уведомление более одной секунды, чтобы развернуть карточку с дополнительными опциями. Среди них - возможность приостановить запись экрана, отключить звук и другие элементы управления.

Кроме того, ожидается, что функция Fluid Cloud будет работать и с другими совместимыми приложениями и сервисами. Появится возможность отправлять уведомления с информацией о состоянии дел, например, о доставке еды, о том, как добраться до места назначения и другие подробности.

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Компания OnePlus начала тестирование бета-версии OxygenOS 14 и сделала ее доступной только для нескольких смартфонов. Однако обновление привносит ряд новых функций и изменений, включая Android 14 и последний патч безопасности.