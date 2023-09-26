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dima0782
Xiaomi 13T Pro выводит возможности камер Leica у Redmi K60 Ultra на западные рынки
Компания Хiaomi обещает четыре года обновлений Android

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Хорошей новостью в случае с только что анонсированным Xiaomi 13T Pro является то, что, в отличие от прошлогоднего 12T Pro, этот телефон поставляется под брендом Leica и с фотоулучшениями. Это означает, что европейские поклонники получат еще один вариант обновления смартфона под брендом Leica в дополнение к более ранним - и более дорогим - 13, 13 Pro и 13 Ultra.

Модель 13T Pro, по сути, является глобальным вариантом китайского Redmi K60 Ultra, который выглядит практически идентично, но не имеет настроек Leica и сервисов Google. Еще одним ключевым отличием является то, что более дорогой 13T Pro оснащен более совершенным оборудованием для фотосъемки, чтобы получить признание Leica. Например, основная камера с эквивалентом 24 мм оснащена 50-мегапиксельным сенсором с более крупным, чем обычно, размером пикселя 1,22 мм. Это не сравнится с 1,6-дюймовыми пикселями на 1-дюймовых матрицах настоящих флагманов, но все же более щедро, чем у многих других телефонов, не говоря уже о том, что за счет технологии объединения пикселей можно добиться эффекта 2,44-дюймового эквивалента.

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фото: Xiaomi

На острове камер под брендом Leica вы также найдете 50-мегапиксельную телефотокамеру с f/1,9 (эквивалент 50 мм) и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с f/2,2 (эквивалент 15 мм). Все три камеры имеют доступ к цветовым режимам Leica Authentic и Leica Vibrant, а в портретном режиме телекамера предлагает "систему мастер-объективов", которая может имитировать 35-мм объектив "Документальный", 50-мм объектив "Кручёный фон" или 90-мм объектив "Мягкий фокус". 20-мегапиксельная камера для селфи с отверстием f/2,2 не удостоилась внимания Leica, но зато она поддерживает ночной режим, портретный режим и HDR.

Как и Redmi K60 Ultra, 13T Pro оснащен флагманским процессором MediaTek Dimensity 9200+, который, по всей видимости, обеспечивает 10-процентный прирост производительности CPU и GPU по сравнению с 12T Pro (в котором использовался чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, также основанный на 4-нм техпроцессе). Для улучшения теплоотвода Xiaomi использовала охлаждающую пластину из нержавеющей стали площадью 5 000 мм² - как утверждается, самую большую в истории компании для телефонов.

Xiaomi приняла разумное решение в отношении 6,67-дюймового экрана: он плоский, а не изогнутый, что делает просмотр фотографий, видео и игры гораздо более практичными. Кроме того, это отличная AMOLED-панель с разрешением 2 712 x 1 220, частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации при касании 480 Гц, пиковой яркостью 2 600 нит, цветовым охватом DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Для тех, у кого чувствительные глаза, быстрая регулировка яркости дисплея с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции) на частоте 2 880 Гц при снижении яркости также должна вызывать меньшую усталость глаз. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 5, но что более важно, все устройство имеет класс защиты от пыли и воды IP68.

фото: Xiaomi

Еще одна примечательная особенность Xiaomi 13T Pro - аккумулятор емкостью 5 000 мАч, поддерживающий 120-ваттную "гиперзарядку". Для перехода от нуля к 100% требуется всего 19 минут, но если вы очень спешите, то даже 5-минутная зарядка вернет вам 36% заряда. Разумеется, такие скорости зарядки не являются чем-то новым, как и двухчиповая система Xiaomi - чипсет управления питанием Surge G1 и чипсет быстрой зарядки Surge P1, - обеспечивающая безопасность аккумулятора и продлевающая срок его службы.

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Цвета обеих моделей - зеленый или черный с глянцевой стеклянной задней панелью, а также "Alpine Blue" с мягкой "" биокомфортной кожей". Эти устройства с двумя SIM-картами работают под управлением MIUI 14 на базе Android 13, и Xiaomi обещает четыре года обновлений Android и пять лет патчей безопасности. Компания также предлагает европейским покупателям один бесплатный ремонт экрана в течение шести месяцев после покупки и один негарантийный ремонт без оплаты услуг в течение года после покупки. 

#xiaomi #сяоми #leica #xiaomi 13t pro
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