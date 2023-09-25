Новая карта уже доступна в некоторых странах

Как и было обещано, компания MSI официально выпустила первую партию видеокарт под новым суббрендом The Limited Series, в которую вошла модель RTX 4060 Gaming X NV Edition на базе Nvidia. В продажу поступило 6 000 таких карт, и они уже доступны в Европе.

В настоящее время новые лимитированные видеокарты MSI продаются в тринадцати розничных сетях, в том числе во Франции, Италии, Нидерландах, Испании, Швеции, Украине и Великобритании. Несмотря на то, что компания MSI официально представила эти видеокарты, по неизвестным причинам все розничные продавцы имеют их в предварительном заказе. Возможно, продавцы используют предварительные заказы для распределения объемов видеокарт и более легкого закрытия листинга, когда поставки иссякнут.

реклама

фото: MSI

Карта, которую представляет MSI, - это GeForce RTX 4060 Gaming X NV Edition, также известная как RTX 4060 NV Green colorway limited edition, судя по странице продукта MSI. По словам представителей компании, графический процессор с символикой Nvidia был выпущен в честь длительного сотрудничества MSI с Nvidia на протяжении последних нескольких десятилетий.

Карта выполнена в зелено-черной цветовой гамме, дополненной шестью RGB-акцентами на верхней и нижней частях кожуха. В соответствии с зеленой тематикой центральные логотипы драконов на втулках вентиляторов также окрашены в зеленый цвет, как и значок NV Edition, выбитый на задней панели. Помимо изменения цвета, данная модель и стандартная модель Gaming X, на которой основана карта, практически идентичны: они имеют одинаковые тактовые частоты 2595 МГц и память 17 Гбит/с.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Если вы не являетесь поклонником команды Team Green (а таких в наше время немало), то это будет не единственная карта MSI, выпущенная ограниченным тиражом. Компания уже подтвердила, что ее следующий продукт, выпущенный ограниченным тиражом, будет представлен сегодня.