В этом пользовательском мониторе трафика используется SBC вместе с BrainChip Akida Dev Kit.

Мониторинг дорожного движения является удобным инструментом для многих отраслей - от градостроительства до новостных станций и всех, кто интересуется различными метриками, используемыми для мониторинга транспортных потоков. Сегодня вашему вниманию предлагается проект на Raspberry Pi от мастера, известного на Hackster под ником Naveem, который создал систему мониторинга дорожного движения с помощью Raspberry Pi CM4.

фото: Naveem

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Pi в этом проекте работает с комплектом Akida Dev Kit от BrainChip. В нем есть все необходимое для того, чтобы Naveem мог захватывать изображения с видеотрафика для оценки системой искусственного интеллекта. Данные могут быть сохранены позже или доступны в режиме реального времени. По мнению Naveem, это может быть полезно для предприятий и государственных учреждений, которым необходимо отслеживать ситуацию на дорогах.

В комплект Akida Dev Kit входит специальная печатная плата с нейроморфным процессором. Если вы еще не слышали о нейроморфных вычислениях, то это метод проектирования аппаратного и программного обеспечения, в котором используются структуры, напоминающие те, что находятся внутри мозга. Эта дополнительная печатная плата отвечает за снятие части нагрузки по производительности с Pi.

фото: Naveem

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В данном наборе установлен вычислительный модуль Raspberry Pi Compute Module 4 с 8 ГБ оперативной памяти и поддержкой беспроводной связи. В комплект также входит одна из печатных плат Akida PCIe от BrainChip. Их можно приобрести отдельно по цене 499 долларов США, но в данном случае плата входила в состав набора Raspberry Pi CM4 Dev Kit.